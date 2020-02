« Grand Nettoyage de Printemps » du 26 au 29 mars - Luxembourg Matin - 26/02/2020 Mine de rien, le printemps approche à grands pas. Et qui dit "printemps", dit "grand nettoyage". Celui-ci aura lieu du 26 au 29 mars prochain. En 2015, la grande action citoyenne de nettoyage de l'environnement a vu le jour. Et d'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Jean-Marc Decerf a demandé à Alysson Lecocq de "Be Wapp", l'ASBL qui organise le grand nettoyage, de nous rappeler le principe de l'action....