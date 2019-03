"Grand Nettoyage de Printemps" à Nassogne

Le "Grand Nettoyage de Printemps" est une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres. Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 mars, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – vont se mobiliser autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. Plus d’infos sur www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/. Parmi les participants, épinglons le groupement citoyen "Nassogne en Transition".

Stéphane Andry, président du groupement citoyen "Nassogne en Transition", était l'invité en direct de Philippe Lorain :