Gouvy : "Living together" reçoit 19 300 € grâce à Viva For Life !!! - Luxembourg Matin -... "Living together" est une asbl située à Gouvy et qui a pour mission d’aider, d’accueillir et d’accompagner les familles en situation d’exil dans leur parcours d’intégration. Elle leur propose un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des activités socio-culturelles à destination des familles. Le financement de "Viva for Life" permettra d’aider ces familles précarisées, par la mise en place d’activités socio-culturelles et éducatives destinées aux enfants. Plus d'infos sur www.livingtogether-asbl.com Retrouvez Véronique Louys, membre de l'asbl "Living together", au micro de Philippe Lorain :