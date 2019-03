"God Save the 90's" au Wex le 22 mars

Grande nouvelle : la "God Save The 90’s" débarque pour la première fois dans la province du Luxembourg! La plus grosse boum de Belgique viendra poser ses enceintes le 22 mars au Wex de Marche-en-Famenne, pour faire replonger près de 6.000 fêtards dans la nostalgie des années 90 !

Après avoir fait vibrer Bruxelles, Mons, Liège, Charleroi, Ciney ou Namur sur près de 40 éditions, l’équipe de la "God Save The 90’s" est fière de vous annoncer sa venue dans notre belle province du Luxembourg ! Le 22 mars prochain, c’est au tour du WEX de passer en mode Wannabe !

Tous les ingrédients qui ont fait le succès du concept "God Save The 90’s" seront au rendez-vous :



- des DJ's dopés au Malabar qui vous feront danser le Mia toute la nuit sur le pire comme le meilleur de notre décennie préférée,

- du VJing incroyable comme à l'époque où MTV diffusait des clips…

- une décoration 90’s totalement fluo et funky, à couper le souffle.

- des animations surprenantes, de nombreuses surprises et des cadeaux à gogo !



De Gala à Aqua en passant par les Spice Girls, Manau et Nirvana, on va danser toute la nuit jusqu’à tomber la chemise comme Will Smith à Miami !



La billetterie est accessible via la page Facebook de l'événement ou en cliquant ici



La "God Save The 90’s" est organisée par Tissu Orange. Tissu Orange est une ASBL festive et créative par des jeunes et pour les jeunes. Actifs depuis 2011 et forts de leurs nombreux succès (God Save The 90’s, La Fête, Les Dimanches Orange, La 2000), ils poursuivent avec énergie leur objectif premier: la production d’événements originaux et audacieux pour dynamiser les milieux de l’événementiel et du culturel.

INFOS PRATIQUES :



- Vendredi 22 mars, de 21h à 04h

- WEX, Rue des Deux Provinces 1 à Marche-en-Famenne

- Préventes à 20 € (+ frais de réservation)



Si vous voulez déjà vous plonger dans l'ambiance, cliquez ici pour voir la vidéo du type de soirée proposée...

Stanislas Ide, l'un des organisateurs, était ce matin l'invité en direct de Philippe Lorain :