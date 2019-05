« Gertrude en Bière » à Villers-Sainte-Gertrude

Le Gîte d’Étape de Villers-Sainte-Gertrude, situé à 15 km de Durbuy, accueille tous les amateurs et amatrices de bière et de musique à venir passer du bon temps dans son parc, ce week-end des 18 et 19 mai, en famille ou entre amis.



Artisanal & local

La Belgique et la bière, c’est plus qu’une question d’amour, c’est une question de folklore, voire de culture ! Gertrude en Bière vient souligner ce patrimoine en invitant tout public, à découvrir parfums et saveurs brassicoles aussi divers que variés.

Le festival convie une dizaine de brasseurs à venir présenter leurs productions. Le passionné peut aisément échanger avec l’artisan et découvrir les secrets derrière la fabrication. D’autres stands sont également sur place pour permettre d’ accompagner la dégustation d’ un saucisson, d’un fromage artisanal ou d’un hamburger.



Un projet « Jeunesse » dans un cadre pittoresque

Le projet est porté par le Gîte d’Etape de Villers Sainte Gertrude en collaboration avec la Jeunesse de Villers. Depuis 5 ans, ils essaient de se surpasser pour faire évoluer le festival.

Bien que le festival soit gratuit, les bénéfices engendrés leur permettent de réaliser des échanges internationaux à visée pédagogique et citoyenne.

Leur démarche est soutenue par le Gîte d’Étape de Villers-Sainte-Gertrude dont le domaine offre un décor naturel enchanteur : un vieux château du XVIIe siècle dans un parc fleuri et ponctué d’arbres remarquables.



Quand la musique est bonne…

Depuis 2018, différents groupes de musique assurent l’ambiance musicale du festival. 2019 innove en s’associant avec la Maison des Jeunes de Marche-en-Famenne. Le partenariat permet d’inviter plusieurs jeunes groupes belges à se produire sur une petite scène en parvis du château.



Bref, Gertrude en Bière (5ème édition) reste un festival gratuit à démarche citoyenne dans lequel quiconque peut venir déguster des productions locales dans une ambiance rock n’roll et dans un cadre magique et naturel.

Nathalie Faveaux, Gérante du Gîte d'Etape de Villers-Sainte-Gertrude ASBL, était l'invitée en direct de Philippe Lorain, ce jeudi vers 6h20 :