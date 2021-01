Géraldine de Messancy grave vos messages sur des couverts en argent

Géraldine Tilleux est infirmière de profession et maman de 3 filles. Elle habite Guelff dans la commune de Messancy. Depuis quelques mois, elle s’est mise à la gravure sur couverts en argent plaqué. Ça va de la petite cuillère, la fourchette à dessert, duo fourchette/cuillère pour les enfants, la pelle à tarte, couverts à salade, tout est envisageable.

Géraldine chine des couverts sur internet ou dans un dépôt-vente à Arlon. Et pour le moment, elle attend avec impatience la réouverture des brocantes afin de pouvoir aller aussi chercher des couverts là-bas et rencontrer les gens.



Chaque lettre est gravée à la main via un poinçon, avec un marteau elle tape dessus plusieurs fois afin que la gravure soit bien visible.

C’est un travail minutieux, qui demande de la patience et de la précision.



Géraldine Tilleux trouve cela très agréable car "cela permet de faire passer des messages d’amour, d’amitié, de joie ! Ce qui fait du bien en ces temps plus que compliqués. Tout peut être gravé sur les couverts, avec la seule contrainte de la place selon le couvert choisi." Ça peut être pour dire je t’aime, je pense à toi, veux-tu m’épouser ?, tu vas être papa, ou encore des expressions ou des répliques cultes de films.

Elle laisse libre cours à l’imagination des clients afin qu’ils créent leur propre cuillère unique et personnalisée.

Pour plus d'informations et pour contacter Géraldine, rendez-vous sur sa page Facebook, sur son compte Instagram : mumof3.spoon ou via son mail : mumof3.spoon@gmail.com