GDL : Rappel de tapenades pour présence possible de salmonelles

Les magasins LIDL et CORA viennent d'informer les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel de plusieurs produits dû à la présence possible de salmonelles qui sont énumérés ci-dessous. L'intoxication alimentaire causée par la salmonelle se manifeste par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures suivant la consommation du produit infecté. Ces symptômes peuvent être plus graves chez les jeunes enfants, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées. Il est recommandé que les personnes qui ont consommé le produit et qui présentent ces symptômes consultent leur médecin traitant, en indiquant qu'elles ont consommé ce produit. Les produits ont été retirés de la vente par les distributeurs mais une partie des produits ont été vendus au consommateur final. Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne pas consommer le produit en question et de les rapporter aux magasins concernés. Détails du produit pour les magasins LIDL: Nom: Tapenade olives vertes

Marque: Baresa

Date limite de consommation: entre le 13.07.2018 et le 09.10.2018 Détails du produit 1 pour les magasins CORA: Nom: Tapenade olives vertes

Marque: CORA

Unité: 125 g

Date limite de consommation: entre le 03.07.2018 et le 20.09.2018 Détails du produit 2 pour les magasins CORA: Nom: Paprika tapenade

Marque: CORA

Unité: 125 g

Date limite de consommation: entre le 17.06.2018 et le 20.09.2018 Détails du produit 3 pour les magasins CORA: Nom: Trio tapenade

Marque: CORA

Unité: 125 g

Date limite de consommation: entre le 13.06.2018 et le 26.09.2018 À ce jour, seulement les produits mentionnés ci-dessus avec les dates de durabilité indiquées sont concernés. Tous les autres produits ne sont pas concernés.