Gaume : un appel aux dons pour sauver Viviane

Alain Sawadogo et Sophie Catry, son épouse, ne savent plus vers qui se tourner. Viviane, la sœur d’Alain, a 34 ans et réside à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle souffre depuis son enfance de la drépanocytose, une maladie génétique qui déforme l’aspect des globules rouges et empêche le corps de s’oxygéner convenablement. Dans certains cas, la maladie peut provoquer une nécrose des os causée par le faible apport sanguin. Malheureusement, la hanche de Viviane subit, depuis plusieurs mois, les méfaits de la drépanocytose. En 2016, l'ivoirienne est opérée à Abidjan pour qu’on lui installe une prothèse de la hanche. Mais les conditions d’hygiène n’étant pas optimales, la jeune femme enchaîne infection sur infection depuis janvier 2018.

Des frais médicaux considérables et un temps restreint.

Son frère et sa belle-sœur ont donc décidé, comme en 2016, d’ouvrir une cagnotte en ligne afin de lui venir en aide. Chaque mois, le couple saint-mardois verse 400 euros pour subvenir, en partie, aux besoins de leur protégée. Dans un premier temps, il était prévu que Viviane soit opérée en Tunisie, un pays où l’accès aux soins de santé est plus aisé. Mais selon plusieurs médecins belges, Viviane doit absolument être soignée en Belgique avant février 2019, car elle souffre de la forme la plus grave de la maladie. La famille attend toujours le devis d’une opération en Belgique, mais il est clair que la somme initiale de 20 000 euros ne sera pas suffisante et les demandes pour un visa médical sont longues et complexes. Les frais couvriront l’opération de retrait de la prothèse sur-infectée, le séjour en milieu hospitalier ainsi que la seconde opération qui permettra à Viviane de recevoir une nouvelle prothèse de la hanche.

Un appel aux dons pour sauver une vie

Pour sortir de cette impasse, Alain et Sophie ont ouvert une campagne de financement participatif :

https://www.lepotcommun.fr/pot/yd0ipd69

Il est aussi possible de soutenir Viviane via le numéro de compte suivant : BE21 0635 0115 7003 au nom d’Alain Sawadogo avec la mention " Pour Viviane " en communication.