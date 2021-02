GAL Nov'Ardenne : une plateforme en ligne afin de favoriser le bénévolat

Simon Lemaire, chargé de mission au GAL Nov’Ardenne vient d’avoir la bonne idée de lancer une plateforme en ligne qui met en relation les associations de la province de Luxembourg et les citoyens qui ont envie de faire du bénévolat…

Super nouvelle pour le volontariat dans les Communes de Libin, Libramont, Saint-Hubert et Tellin ! Une toute nouvelle plateforme vient d’être développée.

Le Groupe d’Action Locale " Nov’Ardenne ", accompagné des Plans de Cohésion Sociale des quatre communes (Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin) qui composent son territoire, encourage le volontariat via une plateforme révolutionnaire !

À travers cet outil digital, initié par le GAL Nov’Ardenne et son partenaire Give a Day, le principal objectif est d’encourager les citoyens à participer à la vie associative de ces 4 communes. Ce partenariat inédit est le premier en la matière sur le territoire.

Grâce à ce partenariat avec Give a Day, le GAL, accompagné et soutenu par les PCS des quatre communes, veut favoriser le volontariat au sein de son territoire et encourager la création d’une société plus solidaire par un engagement concret de ses citoyens auprès du monde associatif. Ensemble, nous sommes fermement convaincus que cet outil numérique de qualité dynamisera davantage l’engagement sociétal de notre communauté locale.

2021 marque un grand coup pour le volontariat local, le GAL Nov’Ardenne lance une plateforme de mise en relation automatique (matching) entre les volontaires des 4 communes du territoire du GAL (Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin) et ses associations.



Destinée à tous les citoyens et associations, la plateforme présente différentes possibilités d’initiatives et permet également de rejoindre un réseau d’idées solidaires très étendu, qui comprend déjà près de 3000 associations et plus de 20.000 volontaires.



Cette plateforme, qui est opérationnelle depuis le début de cette année 2021, concrétise la collaboration entre les partenaires afin de soutenir l’engagement du GAL Nov’Ardenne de dynamiser et faciliter le volontariat sur son territoire, de promouvoir l’esprit critique, la solidarité et la lutte contre les injustices sociales. Pour que les citoyen.e.s engagé.e.s d’aujourd’hui deviennent les citoyen.ne.s engagé.e.s de demain, la priorité est de valoriser leurs actions et de démontrer à quel point le déclic de l’engagement est à la portée de toutes et de tous.



Plus d’infos ?

Contactez Simon LEMAIRE (chargé de mission " économie " au GAL Nov’Ardenne) : simon.lemaire@novardenne.be ou 061/86.06.14

Site web du projet : https://www.giveaday.be/fr-be/gal-novardenne