Freddy Tougaux, de passage en Gaume, à Izel

Freddy Tougaux ce samedi à Izel (Chiny) - Luxembourg Matin - 19/11/2019 Ce samedi 23 novembre, notre collègue humoriste de la bande de La Deux Télé et du "Grand Cactus", Freddy Tougaux, sera sur les planches du Centre culturel d'Izel (Chiny). Dans son costume étriqué d‘homme normal, Freddy s’ouvre et devient philosophe… à sa manière, en mode « Qui suis-je ? Et toi t’es qui ? Qui qu’on naît et devient ? ». Avec sa combinaison d‘esprit très personnelle, il plonge dans une réflexion mystique pour chercher, derrière le miroir, à en savoir plus sur qui est l’un de l’autre. Freddy était invité de Philippe Lorain ce mardi aux alentours de 7h20...