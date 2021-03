François Wautelet, rochois d’adoption, sort son premier recueil de nouvelles : "Bagages inconnus"

François Wautelet est né à Liège et vit actuellement au creux de l'Ardenne, à Bérismenil près de La Roche-en-Ardenne. À la fois nouvelliste et comédien, entre théâtre et littérature, son cœur balance. Dans un style raffiné, sucré, émaillé de couleurs, il nous propose des textes aux chutes surprenantes qui donnent voix avec force et tendresse à des personnages en recherche d’eux-mêmes. Il signe ici son premier recueil de nouvelles, un véritable sachet de bonbons à picorer.

"Au centre du bric-à-brac émerge un carnet. Et une écriture. Immature. Empressée par d’autres choses bien plus ardentes à accomplir. Des phrases soulignées au feutre ressortent par endroits. Il n’y a que le premier pas qui coûte. Des phrases poétiques ou incongrues, glanées çà et là, au hasard de mes découvertes. Il ne faut pas s’embarquer sans biscuit. Cela me fait rire. Entre ces pages que je feuillette, c’est mon âme de vingt ans qui se réveille. Volage. Infiniment légère. Et qui, un instant, hésite en me voyant. Est-ce bien lui ? Et qui finit par se précipiter dans ma poitrine pour retrouver sa place. Je suis prêt. Je peux reprendre ma vie là où je l’ai laissée."