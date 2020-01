Formation gratuite "Un contrat pour l'emploi !" à Arlon - Luxembourg Matin - 15/01/2020 Adrien Evrard est originaire de Sberchamps (Libramont) et travaille depuis plus de 2 ans pour " Futurskill/Manpower ". Ce département propose des formations ayant pour objectif d’accompagner des personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi. Un de leurs modules de formation commence le 23 janvier à Arlon, dans les locaux de la CSC, Rue Pietro Ferrero. Le travail d'Adrien et de ses équipes consiste à : • Accompagner les demandeurs d'emploi dans la détermination d’un projet professionnel réaliste qui repose sur leurs envies • Améliorer la qualité de leurs outils de recherche d’emploi (Analyse des offres d’emploi, CV, lettre de motivation, préparation de l’entretien d’embauche, suivi des candidatures envoyées, …) • Les coacher jusqu’à la signature d’un contrat de travail • … Grâce à une collaboration avec le Forem, ce cursus de formation à destination des demandeurs d’emploi est entièrement gratuit. Une séance d'information est d'ailleurs prévue demain jeudi à 9h00 à Arlon. Adrien Evrard était l'invité de Philippe Lorain ce mercredi aux alentours de 6h20 :