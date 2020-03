Football: Nothomb et Compogne restent en P2

Après s’être donné le temps de la réflexion, le Comité provincial (CP) de football a décidé de revenir sur sa décision concernant les montants et descendants de P2 et P3. Nothomb et Compogne sont maintenus en deuxième provinciale.

Le CP s’aligne sur le plan proposé par la RBFA et ses ailes francophones (ACFF) et flamandes, mais maintient les dispositions provinciales intrinsèques pour la désignation des places vacantes entre la P2 et la P3. Il y aura donc (au minimum) un descendant de moins en P2.

Concrètement, s’il y a bien trois descendants par série en P2, une des neuf équipes est repêchée pour occuper la place vacante laissée par Saint-Mard, montant en P1. Il s’agit de l’AS Nothomb qui bénéficie du meilleur coefficient des équipes descendantes. L’AS Nothomb reste donc en P2.

Le RFC Compogne, deuxième dans ce classement, devrait aussi se maintenir en P2 et profiter d’une autre place vacante laissée par Mormont B, appelé à disparaître selon les vœux des dirigeants du RRC Mormont.

Par contre, la RUS Marbehan et le R. Lierneux FC, appelés dans un premier temps à rejoindre la P2, militeront bien en P3 la saison prochaine.