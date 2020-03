Foot : Nothomb conteste sa relégation en P3

On croyait les montants et descendants désignés dans les divisions provinciales après l’arrêt des championnats décrété par l’ACFF (L’Association des Clubs de Football Francophones). C’était sans compter sur de nouveaux éléments.

Et la fronde vient de l’AS Nothomb (P2A) qui conteste sa relégation en P3, confirmée par le calcul des coefficients réalisé, fin de semaine dernière, par le Comité provincial. Le club se base sur l’article 1532.134 du règlement. Car si, suite à la relégation de Meix-devant-Virton, neuf équipes doivent bel et bien descendre de P3 en P2, les places laissées vacantes en P1 et P2 entraînent autant de relégations en moins. Or, la montée de Saint-Mard en P1 (Les Saint-Mardois profitent de l’accession de Gouvy à la D3 amateurs) et l’arrêt de Mormont B (P2C), doivent permettre à Nothomb et Compogne de se maintenir (et non à Marbehan et Lierneux d’accéder à la P2). Le CP Luxembourg reconnaît que certains points du règlement prêtent à confusion. Ses membres doivent se réunir ce lundi soir en vidéo-conférence pour éclaircir la situation.

Le rachat du matricule de l’Entente Durbuy pourrait aussi changer la donne au niveau des divisions amateurs. Si le RFC Huy, descendant de D3 en P1 liégeoise, était intéressé dans un premier temps, cette option ne semble plus être d’actualité car son homme fort, José Lardot, a finalement décidé de rejoindre Solières. Le président durbuysien en partance, Paul Tintin, désormais lié à Sprimont, avoue que d’autres clubs sont sur la balle (on évoque l’Union Namur Fosses-la-Ville) mais précise que son nouveau club, le FCB Sprimont, préfère rester en D3 amateurs. Ce rachat de matricule n'aurait pas d'influence sur le Luxembourg puisque c’est Nismes (P1 namuroise), meilleur coefficient des P1 francophone derrière Gouvy, déjà promu) qui serait appelé à occuper une éventuelle place vacante en D3 amateurs.

Reste à voir quelle sera la décision de l'ACFF !