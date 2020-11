FoodLux : la première épicerie digitale de la province de Luxembourg

FoodLux, la première épicerie en ligne de la province de Luxembourg, vient de voir le jour. Et en cette période de pandémie et de confinement, ça tombe plutôt bien. FoodLux est une initiative de Guillaume Saussez de ShootLux.

FoodLux est né sur base d’un constat : de plus en plus de personnes, par manque de temps, d’envie ou encore par facilité, effectuent leurs achats sur Internet. Or, la province de Luxembourg est toujours délaissée par les grands acteurs de la distribution lorsqu’il s’agit de livraison à domicile.

Pour Guillaume Saussez de ShootLux, FoodLux est alors apparu comme une évidence : une épicerie en ligne proposant un service de livraison accessible aux habitants de la province de Luxembourg. L’objectif est de mettre à disposition des consommateurs une offre de produits alimentaires la plus diversifiée et la plus qualitative possible, au même prix que dans le commerce traditionnel. Boissons, soins du corps, ménage et entretien, conserves : FoodLux, c’est un véritable supermarché numérique, avec un assortiment de produits divers et variés, accessible à tous, une réelle alternative aux grandes surfaces.

Collaboration avec les producteurs locaux

FoodLux travaille main dans la main avec les indépendants, les artisans et les producteurs locaux de la province de Luxembourg, afin que ceux-ci soient mis en lumière auprès d’un large public et aient accès au commerce en ligne pour développer leurs activités. Concrètement, le site FoodLux.be réserve une place particulière aux produits de la région grâce à un rayon dédié. Les consommateurs peuvent ainsi commander leurs courses tout en soutenant les circuits courts et les produits locaux.

Les artisans et les producteurs de la province de Luxembourg sont invités à prendre contact avec FoodLux à l’adresse producteur@foodlux.be s’ils souhaitent nouer un partenariat pour vendre leurs produits dans notre épicerie en ligne.

Pour le moment, Foodlux livre dans les régions d’Arlon, d’Attert, de Habay et d’Etalle mais compte bien s’agrandir à toute la province de Luxembourg.

www.foodlux.be