Florent Brack, le gagnant de The Voice 2015, est de retour !!! - © Tous droits réservés

Florent Brack : nouveaux projets - partie 1 - luxembourg matin - 18/09/2019 Florent Brack de Menugoutte (Herbeumont), gagnant de The Voice Belgique en 2015, était notre invité en direct et en studio ce mercredi. Il nous a présenté en exclusivité son nouveau projet musical et nous a donné tous les détails quant à son concert prévu à la salle "Les Ardents" à Hachy (Habay)...