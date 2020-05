Fleurissement du village de Bellefontaine

"Les 5 Fontaines" est une des associations villageoises de Bellefontaine dont l’objectif est de favoriser l’embellissement de ce charmant petit village, situé dans la commune de Tintigny, ainsi que la mise en valeur de son patrimoine.

Le mois de mai vient juste de débuter et à côté des habituels fleurissements que l'asbl prend en charge, cette dernière propose cette année de participer au fleurissement de 55 façades de Bellefontaine.

Le principe est simple

L'équipe des "5 Fontaines" fournit le terreau et les fleurs pour deux balconnières par façade. Les personnes intéressées fournissent les deux bacs à fleurs (balconnière uniquement) entre 60 et 80 cm de long, les placent en façade (visible de la rue), et s’engagent à les entretenir tout au long de la saison (arrosage, nettoyage et un peu d’engrais).

Niveau fleurs : les membres de l'association ont opté pour des géraniums dans les tons "rose et rouge".

Pratiquement les balconnières seront préparées par l'asbl, ce samedi 16 mai 2020 en matinée, sous le préau de l’école de Bellefontaine. Il vous suffit de vous présenter avec les deux bacs, l'équipe des "5 Fontaines" les prépare sur place. De votre côté, vous précisez où ils seront installés, vous repartez les mettre en place et la première étape est déjà finie !

Bien entendu, toutes les règles du moment doivent être respectées.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse mail suivante : les5fontaines@gmail.com

L'association conviendra alors d’une heure. Merci également de préciser la taille de vos bacs. Si vous ne disposez pas de bacs, "Les 5 Fontaines" peut vous en fournir d’occasion (dans ce cas, merci de le préciser dans votre email).