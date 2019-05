Finale du Rhéto Trophée à Neufchâteau : les gagnants sont ....

Les 120 meilleures écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient en compétition.

Les étudiants de 6ème issus des écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’affrontaient (dans un esprit de fair-play) lors de la Finale du Rhéto Trophée, hier mercredi 8 mai à Neufchâteau. L’épreuve se composait de 3 parcours à enchaîner successivement par les équipes mixtes composées de six jeunes. Les qualifications ont eu lieu lors d’une des 5 sélections régionales qui s’étaient déroulées en Wallonie et à Bruxelles. Le Rhéto Trophée est une épreuve sportive exigeante qui nécessite une bonne préparation sportive. L’Adeps, les différentes fédérations et ligues sportives reconnues se sont associées pour permettre aux élèves de se préparer au mieux.

Un événement inoubliable pour les rhétoriciens

Le Rhéto Trophée, est l’événement sportif réservé aux rhétos, qui allie, le temps d’une journée, le sport et l’aventure, la solidarité et l’esprit d’équipe mais aussi la détente et la bonne humeur !

Les parcours à enchaîner

Les parcours bleu, rouge et vert mettaient en avant diverses disciplines sportives et se déroulaient dans les alentours du Centre Adeps de Neufchâteau. Pour les localiser, les étudiants devaient maîtriser la lecture de cartes et faire preuve d’un bon sens de l’orientation !

LE PARCOURS BLEU : il ne faut pas avoir peur de mouiller son maillot !

Les étudiants ont pris place dans deux kayaks biplaces pour une descente chronométrée de la Semois. La meilleure équipe était celle qui aurait rejoint la rive de débarquement en un temps minimum. Les attendaient ensuite une boucle de « Run & Bike » ainsi qu’une course d’orientation pratiquée à l’aide de cartes. Pour terminer, ils ont participé à l’épreuve de bûcheronnage, en pleine forêt et ont dû découper une rondelle de tronc d’arbre au moyen d’une scie passe-partout.

LE PARCOURS ROUGE : que la force soit avec eux !

Les rhétos devaient, notamment, parcourir une distance de quatre mètres à l’aide de cordes suspendues, porter une charge lourde sur une distance imposée, utiliser une joëlette (véhicule léger adapté au parcours tout-terrain pour les moins-valides) pour se déplacer rapidement (sensibilisation au handisport), passer par l’épreuve de ramping et garder leur sang-froid et leur équilibre sur des poutres. En guise de « bouquet final », les élèves devaient venir à bout du parcours d’obstacles surprise mis en place par la Défense, partenaire de l’Adeps sur l’événement.

LE PARCOURS VERT : 5 ateliers (très) sportifs !

Ski sur herbe, tir à l’arc, tirage de chariot, transport en civière lestée et BMX, de quoi tester leurs habilités et mettre en nage les participants.

Une « Super » marraine

En plus des parcours, le corps enseignant et les supporters ont eu l’occasion de prendre part aux diverses activités sportives mises en place par les clubs et fédérations sportives : one-wall, basket ball, beach-volley, hockey… le tout sous le regard attentif d’une sportive de haut niveau sous contrat Adeps, Luana Debatty, Top 15 au ranking mondial de Karaté et en lice pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui avait aimablement accepté d’être la marraine de l’événement. Une bonne occasion pour tous de la rencontrer et lui demander des conseils sportifs !

En fin de journée, en attendant l’annonce des grands gagnants, une fête était organisée par l’Adeps sur le podium musical.

Toutes nos félicitations à l'Institut Saint-Joseph de Welkenraedt arrivé en 1ère place, suivi par le Collège Saint-Guibert de Gembloux, et en 3ème position l'Institut Saint-Berthuin de Malonne.