Fête médiévale de Bouillon annulée

Face à l'épidémie mondiale liée au Covid-19 ainsi qu'aux mesures prises par les autorités gouvernementales pour l'organisation des événements de masse, le Royal Syndicat d'Initiative (RSI) de Bouillon a décidé d'annuler la 35ème Fête médiévale qui devait se dérouler les 8 et 9 août prochains.

Depuis plus de trois décennies, grâce au travail formidable et l'implication passionnée des organisateurs, les médiévistes vous font vivre chaque année une véritable immersion dans le Moyen-Âge et de grandes émotions.



"Malgré la tristesse qui nous habite, nous avons conscience que nous ne sommes pas les plus à plaindre dans cette crise et nous apportons notre soutien en toute humilité à toutes les personnes impactées d'une manière ou d'une autre par cette épidémie. Enfin nous remercions du fond du coeur toutes les personnes qui oeuvrent au quotidien pour lutter contre le Covid-19 et pour la protection de tous", témoignent les membres du RSI.



"Oyez Oyez bonnes gens !", vous avez d'ores et déjà rendez-vous les 7 et 8 août 2021 pour festoyer à Bouillon....