Ferme en ville à Arlon

La ferme en ville s'installe à Arlon du 3 au 5 mai avec ses veaux, vaches, volailles... Accès gratuit de 10 à 18 heures !



Des animaux, des animations et des dégustations de produits fermiers, voici le programme pour découvrir l’agriculture en 3 Dimensions :



DECOUVERTE: Retrouvez les animaux de la ferme (vaches, moutons, ânes, animaux de la basse-cour...), assistez à des démonstrations de maréchalerie, à la traite des vaches, découvrez le monde de l’agriculture avec les jeux pédagogiques de la FJA et de l’APAQ-W (NOUVEAU !), informez-vous sur l’agriculture Biologique ou encore sur le tourisme à la ferme et des fermes pédagogiques (Accueil Champêtre en Wallonie)…



DETENTE: découvrez la ville en balade en calèche, jeux divers…



DEGUSTATION: Découvrez la richesse et la diversité des produits fermiers de Wallonie avec la présence des producteurs locaux et wallons : fromages de chèvres (Barnichèvre – Arlon), escargots & biscuits (Ferme hélicicole et Biscuiterie Dion-Robaye – Winville), jus de pommes (Verger pressoir de Gaume – Virton), boulangerie (François – Flémalle), vins de fruits, sirops… (Le Jardin des Mûres – Chenois), boucherie à la ferme (Ferme des Loups – Lischert), glaces (Ferme du Moulin – Etalle), miel & Maîtrank (Les Ruchers à Pas de Loup – Guerlange)…

Modalités pratiques :

du vendredi 3 au dimanche 5 mai

de 10h à 18h

Place Léopold à Arlon

Accès gratuit

Une organisation de Apaq-W et de la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs)