Felix Radu: le jeune humoriste de 22 ans va "improser" ses mots ce vendredi 14 septembre à Athus...

L’humour et la philo, deux leviers au service d’une existence heureuse, réussie.

A cette double proposition, les grincheux, les pessimistes hausseront les épaules : le monde va si mal !

Comme il faut avancer dans l’existence, ceux qui décideront de voir la vie d’un bon œil, ne manqueront pas de lorgner sur l’invitation suivante :

une soirée organisée en collaboration avec le Rebond Musson, ce vendredi 14 septembre prochain à 20h15, au Centre culturel d’Athus, avec à l’affiche le fils spirituel de Raymond Devos : Félix RADU en personne.

Son humour scintille de trouvailles, son attention soutenue du monde qui l'entoure, ses lectures scolaires et personnelles l'inspirent.

Dès lors, le verbe de Félix Radu s'anime et ses mots " s'improsent ".

L'humour devient pour lui un virus aux allures tantôt poétiques, tantôt acerbes.

Par son talent bluffant, il conjugue et marie les mots avec une belle aisance.

Laissez-vous emporter par son langage et son jeu de scène et la magie opérera.

Ses personnages sont souvent dépassés par la richesse de la langue.

Ils s'en servent de temps à autre, par mauvaise foi, pour élaborer un raisonnement illogique afin de perdre l'adversaire, et dès lors se perdre eux-mêmes dans leurs réparties.

Arrimé sereinement à son petit nuage dont il a l'art d'écarter les composantes pour mieux admirer ce qui l'entoure, ce petit prince de l'humour est en droit d'être reconnu comme jongleur de mots !

Un one man show désopilant, salué par les critiques ; un remède aux zygomatiques tendus !

En appui de cette tornade à l’humour enlevé, Paul GROOS avec le second volet de ses pérégrinations philosophiques et photographiques.

En dédicace, il sera l’autre " Bouffée d’oxygène " de cette soirée assurément " positive ".

Enfin et pour ne pas fléchir le bel esprit lié à ce rendez-vous, les bénéfices récoltés seront entièrement versés au profit de l’opération " Viva for live ".

On le comprendra, bouder une telle manifestation tiendrait de la mauvaise volonté.

La Cité du Fer, toujours enthousiaste et généreuse, ne pourra que se sentir honorée d’une telle initiative. A chacun, chacune de répondre présent.

Entrée : 10 € / Prévente : 8 €

Réservation pour cette soirée : Paul Groos, 0497/47.12.47.

Email : paul.groos@skynet.be