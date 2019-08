Fan de rock dur et de métal ? Rendez-vous à Bastogne ce samedi 24 août…

Créé en 2012 par le comité de quartier de l’American Legion de Bastogne et le groupe Ardenne Heavy, l’American Rock fêtera ce samedi 24 août sa 8e édition.

L’American Rockproposera encore cette année une affiche de qualité pour tous les fans de rock dur et de métal. Le groupe new-yorkais Pro-Pain sera la tête d’affiche de ce festival. Au total, huit formations se produiront tout au long de la journée sur la grande scène extérieure. Vous trouverez une présentation plus complète des groupes ci-dessous.

L’American Rockse veut métal, familial, convivial et démocratique. Pour cette 8e édition, l’entrée sera seulement de 8 euros en prévente. 1 euro par groupe donc !

L’affiche 2019

Pro-Pain (23h15)

Les New-Yorkais de Pro-Pain existent depuis 1991. Ce groupe sera la tête d’affiche de cette 8e édition de l’American Rock. " Ce sont les pionniers du punk hardcore et du trash métal ", explique Ludovic Meunier, l’un des organisateurs. " Pro-Pain, notamment passé par des festivals tels que le Graspop ou le Hellfest, est actuellement en tournée européenne. L’American Rock sera sa seule date en Belgique. Une occasion unique donc de les voir dans la région. " Un Belge, Jonas Sanders, fait partie de Pro-Pain. Il est le batteur du groupe. " Il m’a dit qu’il regrettait de ne pas venir assez jouer en Wallonie et m’a promis qu’ils allaient " retourner le bordel " (sic). "

Blessed Hellride (21h40)

" Blessed Hellride, un groupe allemand de heavy rock, a été fondé en 2010 ", explique Ludovic Meunier. " Ils ont déjà notamment participé au Wacken Open Air, un festival métal réputé en Allemagne. Leur album " Bourbon King ", sorti en 2018, a eu un bel accueil dans leur pays. L’American Rock 2019 sera leur première date en Belgique. "

Fire Down Below (20h10)

Les Gantois de Fire Down Below sont, quant à eux, l’une des bonnes surprises de l’année en Belgique. " Ce groupe, créé récemment, connaît une ascension fulgurante ", glisse Ludovic Meunier. " C’est un peu notre force ici à l’American Rock, c’est de pouvoir dénicher des pépites avant qu’elles ne percent. Si on n’avait pas booké ce groupe il y a plusieurs mois, ça aurait été impossible de le faire venir à Bastogne maintenant tant son agenda est désormais ultra-chargé. "

Cellar Twins (17h20)

Créé en 2014 entre Namur et Charleroi, Cellar Twins est un groupe de rock alternatif alliant puissance et subtilité. " Ils ont déjà remporté de nombreux prix ", explique Ludovic Meunier, notamment aux Fêtes de la Musique. Ce groupe a sorti un EP 5 titres en 2017 et a publié trois clips sur Youtube en 2018.

Cosmogon (01h20)

" Cosmogon, on ne les présente plus. Les Luxembourgeois sont des habitués de l’American Rock ", lance Ludovic Meunier. " Au fil des années, ce groupe a acquis une certaine notoriété au Grand-Duché et en dehors de ses frontières. Sur scène, on est toujours assuré d’avoir du grand spectacle avec eux. " Les riffs endiablés de Cosmogon ne laissent en effet personne indifférent. Leurs influences ? Black Sabbath, Down ou encore Lamb of God. Ça veut tout dire !

Ardenne Heavy (18h45)

Le groupe bastognard, qui s’est forgé une solide réputation dans le milieu du métal belge depuis quelques années, est co-organisateur de l’événement avec le comité de quartier de l’American Legion. " On prévoit de jouer quelques nouveautés cette année ", avoue le batteur, Ludovic Meunier. Dans le but de sortir un nouvel album ? " Peut-être bien… "

Slow Me Down (15h55)

Slow Me Down est un tout nouveau groupe bastognard " dont les compositions sont plutôt stoner ", annonce Ludovic Meunier. La particularité de ce groupe est qu’il est composé de trois filles. Nicolas, le guitariste d’Ardenne Heavy, est le batteur du groupe.

Bard’Aff (14h30)

Bard’Aff ouvrira la 8e édition de l’American Rock. " Ce groupe de Bastogne plutôt festif mettra tout le monde dans l’ambiance dès 14 heures 30 ",

explique Ludovic Meunier. Bard’Aff propose une musique mélangeant folk, rock et consonances celtiques. Il est composé de trois filles et trois garçons.



Informations pratiques

> Quand ? Le samedi 24 août.

> Où ? A côté de la salle de quartier de l’American Legion à Bastogne.

> Ouverture des portes ? 14 heures.

> Fermeture des portes ? 3 heures.

> Billetterie. Les préventes (8 euros) sont disponibles sur le site internet www.americanrock.be et au centre Culturel de Bastogne situé dans le Quartier Latin. L’entrée sur place sera de 12 euros.

> Parkings. La zone de police Centre-Ardenne demande aux participants de se garer dans la ville de Bastogne et de rejoindre l’American Rock à pied. Il ne faut que 5 minutes pour rallier l’American Legion.

> Protection auditive. En partenariat avec la Mutualité Socialiste, des protections auditives (casques et bouchons d’oreille) seront disponibles.

> PMR. L’accès à l’American Rock sera facilité pour les personnes à mobilité réduite.

> Sécurité. Toutes les personnes entrant à l’American Rock seront contrôlées. Sacs interdits. Un poste de premier secours est prévu.

> Facebook : www.facebook.com/americanrockbastogne

> Instagram : americanrockbastogne