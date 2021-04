Exposition : le Centre Culturel de Bastogne présente le grand projet citoyen DO-IT-YOURSELF, mis sur pause

Prévu puis annulé, le grand projet citoyen "DO IT YOURSELF" élaboré par le Centre culturel et le Plan de Cohésion Sociale aurait dû voir le jour l’année dernière. Afin de valoriser tout de même le travail des acteurs de ce projet ainsi que leurs réalisations, le Centre Culturel a inauguré une exposition installée ce 24 avril, présentant les créations de l’équipe et permettant de clôturer le projet en beauté.

"DO IT YOURSELF" est un projet d’éducation permanente, basé sur la collaboration avec de nombreuses écoles et associations de Bastogne depuis 2019. Le thème abordé est celui de la place : la place dans le territoire, dans l’espace public, dans le monde ou dans notre construction identitaire. Dans ce projet, l’objectif est l’expression citoyenne afin de provoquer la rencontre entre les gens, la création, la construction d’une société plus solidaire en luttant contre l’exclusion.

De multiples actions auraient donc dû être entreprises, afin de stimuler le vivre-ensemble et le partage. Certaines création n'ont pas pu être présentées, comme celles de l'école Saint-Joseph qui s'était beaucoup investie. Peut-être mises en valeur plus tard, l'exposition présente donc la genèse de ce projet mis sur pause. Comme les Art’souilles et leurs bancs décorés pour attirer les amoureux des bancs publics. Un autre projet était la décoration de l'entrée du centre au moyen d'une création collective de street-art végétal... Ou encore des planches de BD qui proposent une réflexion sur la place de l’enfant dans un cadre extrascolaire… D’autres actions sont donc présentées dans cette exposition, en attendant de pouvoir accueillir les citoyens intéressés en présentiel lors de la future édition.