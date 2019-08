EuroSpace Center : le plus beau ciel étoilé

La Nuit des Etoiles à l'EuroSpace Center - Luxembourg Matin - 06/08/2019 La fameuse nuit des étoiles c’est ce 08 août à l’EuroSpace Center de Transinne. Venez découvrir un des plus beaux ciels de l’année et laissez-vous émerveiller par la plus haute concentration d’étoiles filantes de 2019. Au programme : ateliers thématiques, conférences, séances de planétarium et bien plus encore… Yvan Fonteyne, le porte-parole de l’EuroSpace Center, était notre invité téléphonique ce mardi matin…