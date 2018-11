Escape Gaume : un jeu d'énigmes grandeur nature...

Vous êtes profondément attaché à votre Gaume ? et en particulier à ses légendes ? C'est le cas aussi de plusieurs passionnés qui ont eu envie de dépoussiérer ses légendes et les remettre au goût du jour de manière originale ! Et quoi de mieux qu'un jeu d'énigmes grandeur nature au sein de la capitale de la Gaume, Virton...

L'histoire du jeu est la suivante : " Une importante somme d’argent a été dérobée à l’abbaye d’Orval… La police soupçonne un moine…. A vous de mener l’enquête! " Il s'effectue en 3 étapes :

1. une escape room :

pièce de laquelle vous allez devoir vous échapper en équipe de 3 à 6 joueurs après y avoir collecté des indices sur une enquête policière. Vous allez donc devoir remonter le temps pour mener l'enquête et vous allez vous retrouver (à la piscine de Virton) dans la chambre d'un moine qui est soupçonné d'avoir dérobé cette somme d'argent.... Mais, attention, il a bien l'intention de protéger ses secrets et vous pourriez bien rester enfermés à jamais dans cette pièce. A vous de rassembler les indices vous permettant de trouver le coupable et les raisons de son geste tout en vous échappant de cette pièce piégée. Il va falloir faire preuve d'observation, de perspicacité, d'habileté et mener un vrai travail d'équipe pour réussir.... la vérité n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air !



2. Enig'Mâdy :

un jeu de cartes inspiré de l'Escape Gaume, pour prolonger l'expérience autour d'une table. L'énig'Mâdy vous permettra de vous plonger dans deux légendes: le trou des fées, et le Djean D'mâdy.



3. Le menu féerique:

Pour clore agréablement ce voyage dans le monde féerique de nos légendes, nous vous recevrons au restaurant "Le Temps d'une Saveur" pour vous faire déguster un menu spécial "fées et légendes", élaboré avec des produits du terroir gaumais et qui ravira vos papilles !

Mais pour que l'Escape Gaume puisse exister, il va devoir être financé via la plateforme ulule.com. Ce financement va servir à financer :

-Le salaire et les charge sociales de l'illustratrice: 7000€

-La conception de l'escape room: 3600€

-Les diverses impressions liées au projet: 1000€

-La TVA 21%: 1000€

-La publicité: 400€

Le pallier ulule est à 4000€ car c'est le restaurant le Temps d'une Saveur qui financera le reste du projet.

Et si la somme est plus importante, cela permettra de traduire le projet en plusieurs langues pour qu'il dépasse les frontières de la Gaume.

L'équipe est formée de la manière suivante :

Steve, expert en nouvelles technologies et passionné d'énigmes, aidé de 3 futurs ingénieurs de l'école Henalux de Virton pour la conception des bidules de l'escape room.

Pola, une jeune illustratrice gaumaise, pour la conception et l'illustration de l'Enig'Mâdy.

Séverine et Stéphanie du restaurant le Temps d'une Saveur pour la conception des bons petits plats et pour la mise en place générale du projet (marketing, lancement, site web,...)

Pour aider ce beau projet à voir le jour : https://fr.ulule.com/escape-gaume/