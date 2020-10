Epicerie itinérante : la Vrac Car - Vrac House - Luxembourg Matin - 07/10/2020 La Vrac Car, une épicerie itinérante et fixe de vrac au sein de laquelle une très grande majorité des produits sont vendus sans emballage. Après avoir lancé il y a quelques mois la "Vrac Car", une épicerie itinérante de produits locaux, bio et en vrac, Sophie Destin-Decembry l'occasion de ouvre un magasin sur le même principe ce mercredi 7 octobre 2020 à 10h00 à Habay-la-Neuve, la "Vrac House" La Vrac House vous propose des fruits et des légumes bio ! Beaucoup, beaucoup de local, de belge, de saison ! Les agrumes viendront de coopératives siciliennes. Sophie était l'invitée de Luxembourg Matin ce mercredi Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le site https://www.lavraccar.be/ ou via facebook