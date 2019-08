Envie d'apprendre d'autres langues ? Les tables de conversation vous attendent à Arlon…

Les Tables de Conversation de la Fondation Jean-Baptiste Nothomb - Luxembourg Matin - 14/08/2019 A quelques jours de la rentrée, vous allez bientôt acheter pour vos enfants, si ce n'est déjà fait, un nouveau cartable et de nouveaux stylos. Mais pour vous ? Qui dit septembre, dit aussi bonnes résolutions à prendre ... et si vous vous perfectionniez en langues étrangères ? Ce mercredi vers 7h20, notre invité en direct était José Carpantier, administrateur délégué de la Fondation Jean-Baptiste Nothomb pour le Plurilinguisme dans la Région des Trois Frontières, et ce, dans le cadre des tables de conversation dont les nouvelles sessions vont bientôt reprendre à Arlon…