En province de Luxembourg, sept jardins vous ouvrent leur porte d’avril à novembre

Depuis 27 ans, l’ASBL Jardins ouverts est une asbl qui vous permet de découvrir près de 160 parcs et jardins partout en Belgique.

Celle-ci a rassemblé par province les différents endroits que vous pourrez visiter. Des petits paradis qui vous feront rêver ou tout simplement qui vous donneront des idées pour vos futures plantations.

Ces jardins ouvrent soit à date fixe, soit sur rendez-vous en respectant les mesures sanitaires.

Le droit d’entrée est de quelques euros et sera reversé à différentes œuvres caritatives.

En province de Luxembourg, vous pouvez visiter sept jardins.

1. Les Jardins du Florilège (Bastogne). Jardin d’agrément et arboretum sur un hectare qui privilégient une des plus grandes collections de conifères nains d’Europe, avec 2300 variétés pour plus de 4000 plantes ! Visite sur rendez-vous.

2. L’Enclos (Sberchamps, Libramont-Chevigny) Jardin de 40 ares où les roses sont les reines. Visite sur rendez-vous ou à date fixe le 27 juin.

3. Erlonfouert (Remagne). Situé sur une crête ardennaise, c’est un jardin naturel, avec son verger, possède une vaste collection de rhododendrons et d’azalées, et plus de 800 variétés de roses sans oublier l’arboretum. Visites sur rendez-vous.

4. Ferme d’Azy (Chassepierre) Un jardin gaumais de 19 hectares où une riche collection d’arbres et d’arbuste, forme un jardin de paysage et un arboretum impressionnant. Visites sur rendez-vous.

5. Le Bouillon Blanc (Sensenruth, Bouillon) Ce jardin vieux de 30 ans où les plantes sont à maturité : fleurs et graminées arbres fruitiers, plantes vivaces et vagabondes dans un décor un peu sauvage. Visites sur rendez-vous ou à date fixe les 26 et 27 juin.

6. Le Jardin d’Enneille (Grandhan, Durbuy) Un jardin de deux hectares charmant, divisé en plusieurs édens, terrasses et d’un plan d’eau naturel. Visites sur rendez-vous ou à date fixe les, 25 et 26 juin 2021.

7. " Aux quatre mains " à Masbourg (Nassogne) Ce jardin de 120 ares comprenant une grande variété de vivaces, de rosiers, d’arbres, d’arbustes, de nombreux coins de repos… Mais surtout, on remarquera 700 m de haies de hêtres et bordé par une rivière. Visites sur rendez-vous

