Echanges improvisés avec le n°8 Belge de Tennis de Table

Cédric Merchez, joueur du Club de Tennis de Table Century 21 de Virton et n° 8 Belge, était notre invité en direct ce lundi matin pour évoquer les stages d'été qu'il proposera notamment à Carlsbourg, Meix-devant-Virton et Virton. Comme il nous l'avait promis, il est venu en tenue de sport, avec raquettes et balles de ping-pong, histoire de faire quelques échanges avec l'équipe de Vivacité Luxembourg...

Modalités pratiques :

Club " LES CASTORS "

ACADEMIE LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS DE TABLE

STAGE NATIONAL ETE 2018

Le tennis de table "Les Castors" (LX115) vous invite à son stage de tennis de table du lundi 23 au vendredi 27 juillet à Carlsbourg (Paliseul)



Aussi pour seniors et vétérans.



ENCADREMENT :

Entraîneur : Yves DEMANET (entraîneur en Division 1)

Sparring : Cédric MERCHEZ (20 ans série A, actuellement A10)



LIEU : Hall des sports Institut Saint-Joseph

Rue de Bièvre, 2

6850 CARLSBOURG



QUAND : DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018



HORAIRE :

7h30 : Lever

08h00 : Petit déjeuner

08h45 - 09h00 : Accueil des stagiaires

09h00 - 12h00 : Entraînement

12h00 - 13h30 : Repas de midi

13h30 - 16h30 : Entraînement et mini – compétition

16h30 - 18h30 : Douche

18h30 - 19h30 : Souper

19h30 - 22h30 : Temps libre (jeux, pétanque,…)

22h30 - 23h00 : Extinction des feux (une surveillance de nuit sera assurée)



Ce stage est accessible à tout(e) joueur(euse) à partir de 6 ans, adultes compris et de tous les niveaux. Les groupes seront formés en fonction du niveau, toujours avec des adversaires de niveau supérieur.



Il est prévu, le matin et l’après-midi, un break de 15 minutes.



Les parents sont priés de venir rechercher leur(s) enfant(s) entre 16h30 et 17h00.

En fin de stage, le vendredi après-midi, un tournoi, avec évaluation finale, sera organisé pour tous les stagiaires.



INSCRIPTIONS :

Formule : O Joueur TT Castors : 70€

O Externat : 100€

O Externat avec repas de midi : 150€

O Internat (camping + pension complète) : 200€



L’internat se fera sous forme de camping dans l’enceinte du complexe.

Veuillez apporter une tente, un sac de couchage et un matelas gonflable.



Une intervention de 30 euros est octroyée aux enfants de moins de 13 ans de la commune de Bièvre.



Inscriptions jusqu’au 16 juillet 2018 (sauf clôture anticipée) chez Bruno Cambrai et/ou Aurélie Baijot :

bruno_cambrai@hotmail.com ou 0479/64.99.30. aurelie.baijot@yahoo.be ou 0497/26.58.96.



Si vous vous inscrivez par mail, merci d’envoyer votre mail aux deux adresses reprises.



En mentionnant :

Nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, gsm, adresse mail, club, classement, formule.



Le paiement se fait en liquide le premier jour du stage.



ATTENTION : Nombre de places limité !!!



TENNIS DE TABLE " LES CASTORS "

T.T. CENTURY 21 VIRTON

ACADEMIE GAUMAISE DE TENNIS DE TABLE

STAGE NATIONAL ETE 2018

QUAND ? DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AOÛT 2018.

Aussi pour seniors et vétérans.

ENCADREMENT :

Entraîneur: Yves DEMANET (coach en super-division)

Sparring-partner: Cédric MERCHEZ (20 ans série A, actuellement A10)

Moniteur adeps: Philippe CARETTE.

PROGRAMME :

7:30: lever

8:00: petit déjeuner

8:50: présence dans la salle

9:00: échauffement + entraînement

10:30: pause

10:45: entraînement

11:50: stretching

12:00: dîner

13:30: reprise des entraînements

15:15: pause

15:30: entraînement et/ou mini-compétitions (formules diverses)

16:20: stretching

16:30*: retour des externes et temps libre pour les internes (douches)

19:00: souper

20:00: distractions (jeux, TV, …)

22:00: extinction des feux (une surveillance de nuit sera assurée)

* excepté vendredi 16H00

Ce stage est accessible à tout(e) joueur(euse) à partir de 6 ans, adultes compris et de toutes les catégories.

Les groupes seront formés en fonction du niveau, toujours avec des adversaires de niveau supérieur.

Il est prévu, le matin et l’après-midi, un break de 15 minutes.

Une buvette fonctionnera lors de ces pauses.

Celle-ci accueillera également les parents qui le désirent.

Les parents sont priés de venir rechercher leur(s) enfant(s) entre 16h30 et 18h30.

L’internat est une formule camping (gratuit) à l’extérieur de la salle de sport [TV, wifi, toilettes, douches et lavabo]. Prévoir tente, oreiller, sac de couchage, lit de camp ou matelas pneumatique (max. 20 emplacements).

En fin de stage, le vendredi après-midi, un tournoi sera organisé pour tous les stagiaires avec évaluation finale et remise de prix.

INSCRIPTIONS :

Formule :

O Externat : 100€

O Externat avec repas de midi : 150€

O Internat (camping + pension complète) : 200€

(le paiement se fait en liquide le premier jour de stage)

Inscriptions chez Patrice MULLENDERS :

tt_sudtelecom_virton@skynet.be

ou 0495/85.00.68

cedricmerchez@yahoo.fr

En mentionnant :

Nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, gsm, e-mail, club, classement. [Attention : maximum 24 places disponibles].