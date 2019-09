"Eat-Local" à la Main Verte de Libramont

Basée à Libramont, la Main Verte cultive la terre dans le respect du monde vivant et selon certains principes. Et ce samedi dès 11h00, dans le cadre de « Eat-Local », ce sera l’occasion de découvrir l’endroit.

5e RDV de l’événement Eat-Local :

Le samedi 28 septembre de 11h à 14h30 à La Main Verte chez Philippe et Christine Adam-Poncin. Les Colais, 30 à Libramont.

De la graine à la production, en permaculture :

Basée à Libramont, en province du Luxembourg, la Main Verte cultive la terre dans le respect du monde vivant et selon certains principes :

Non-labour, couverture permanente de la terre, rotation des cultures,

association entre légumes et plantes, aromatiques et fleurs, calendrier lunaire, engrais verts, compost, ruches d’abeilles et de bourdons, création de semences et de leurs jeunes plants, récupération de l’eau de pluie, etc.

Non seulement, Philippe et Christine vendent leur propre production mais ils organisent des marchés du terroir et œuvrent à la promotion des produits locaux.

11h – Accueil et visite de la Main Verte en compagnie des propriétaires

11h30 – dégustation des produits du producteur et des producteurs. Invités :

- La Main Verte

- Les alpines de la Core (fromages de chèvre et crèmes desserts)

- Philippe Keirse (boucherie)

- Le foie gras de Floumont

- Philippe Breulet (apiculteur)

12h – dégustation des 5 dégustations concoctées par les chefs Jérémy Vandernoot et un chef local et réalisées à partir des produits des artisans présents.



Le concept de EAT LOCAL ? Aller à la rencontre du terroir wallon en magnifiant le savoir-faire de ses producteurs et de ses chefs !

Comment ? En proposant de vivre une expérience inédite grâce à la rencontre entre un chef gastronomique, un chef découverte et un producteur wallon.

Le déroulé d’une rencontre ? Visite d’un lieu par le producteur ou le propriétaire qui raconte son histoire et son savoir-faire. La visite se poursuit par une dégustation des produits et/ou par un déjeuner gastronomique réalisé par le Chef Jeremy Vandernoot et le chef local de l’étape.

Qui en est l’initiateur ? Oh-Chef, l’initiateur du projet, rassemble une communauté d’une centaine de chefs. Il organise, depuis 2014, des expériences culinaires à domicile et en entreprises, du plus petit dîner en tête à tête au banquet de plus de 1500 personnes.

http://www.oh-chef.be/fr

Avec l’aide de l’APAQ-W, l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.

http://www.apaqw.be/Other/L-agence.aspx

Quand et Où ?

Le samedi 28 septembre de 11h à 14h30 à La Main verte (permaculture à Libramont), et le samedi 9 novembre de 11h à 14h30 à la Brasserie Minne (Bastogne).

Le prix ? De 15€ (visite + dégustation produits artisans + dégustation chef) à 37€ (visite + dégustation chef + repas)

On réserve sur http://www.eat-local.be