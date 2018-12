E411 Chantier Arlon – Sterpenich : Deux voies vers le Luxembourg à nouveau disponibles !

Comme précédemment annoncé, pendant la période hivernale, les conditions de circulation vont être fortement améliorées sur l’E25-E411/A4 à hauteur du chantier en cours entre Arlon et Sterpenich: vers le Luxembourg, deux voies seront disponibles avec une vitesse réduite (90km/h) dès le 13 décembre. Vers Bruxelles, il sera à nouveau possible de circuler selon des conditions habituelles (120 km/h) dès le 16 décembre. Ces modifications des conditions de circulation seront effectuées de nuit.

Certaines opérations se poursuivront en hiver…

Pendant la période hivernale, le travail se poursuivra lorsque cela s’avère possible en réduisant la circulation à une seule voie vers le Luxembourg en dehors des heures de pointe. Les opérations porteront sur les zones de refuge, ainsi que sur les zones techniques. Le revêtement de la bande d’arrêt d’urgence sera démoli et préparé (drainage et renforcements locaux) par tronçon pour recevoir les nouvelles couches de revêtement dès le retour de conditions météorologiques favorables. Il n’était pas possible de travailler en bande d’arrêt d’urgence pendant les terrassements des zones de refuge.

En 2019, au retour des conditions météorologiques favorables…

La pose des couches de roulement devra avoir lieu sur toute la largeur de l’autoroute, depuis la voie rapide, jusqu’à la bande d’arrêt d’urgence et les zones de refuge. Les marquages devront aussi être réalisés. Ces opérations représentent environ un mois de travail continu qui devra avoir lieu au retour de conditions météorologiques favorables sur une période suffisante. Les conditions de circulation sont à l’étude pour assurer la meilleure mobilité pendant cette dernière phase sur autoroute.

Des fermetures ponctuelles d’échangeurs auront lieu en 2019 pour procéder à ces poses, elles seront communiquées notamment sur le terrain via des panneaux à messages variables. Des réunions auront lieu avec les commerçants situés à proximité de ces échangeurs.

L’objectif est de clôturer l’entièreté du chantier dans le courant du mois d’avril 2019.

Un chantier bien nécessaire…

Ce chantier a démarré le 25 septembre dernier, après une semaine de travaux préparatoires. Ce chantier vise à réhabiliter le revêtement de l’autoroute E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich uniquement sur les voies vers le Luxembourg.

Concrètement, ces travaux permettent :

La réhabilitation du revêtement entre Arlon et Sterpenich, soit sur environ 11 kilomètres, uniquement en direction du Luxembourg ;

La réhabilitation de toutes les bretelles des différents échangeurs présents sur ce tronçon (après ouverture de l’autoroute totalement réhabilitée) ;

La réfection du parking des aires de Hondelange et de Sterpenich (en fin de chantier) .

L’autoroute qui n’avait plus été réhabilitée depuis 30 ans nécessitait un sérieux lifting. Le béton armé continu endommagé sera réparé. Cette portion d’autoroute est fréquentée chaque jour en moyenne par environ 40 000 véhicules dont 10 000 poids lourds dans chaque sens.

Vers un projet pilote de covoiturage

Au-delà de la nécessaire réhabilitation de l’autoroute, ce chantier permet de réaliser divers aménagements sur la bande d’arrêt d’urgence en vue de favoriser le covoiturage. Un projet pilote sera mis en place en direction du Luxembourg et devrait se poursuivre au-delà de la frontière puisqu’un accord de principe a été conclu en ce sens entre le Ministre wallon de la Mobilité et son homologue luxembourgeois.

Concrètement, la bande d’arrêt d’urgence pourra être empruntée en cas d’embouteillage, avec une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, par tout véhicule comprenant au minimum 3 personnes (conducteur compris) à son bord. Des dispositifs placés le long de l’autoroute permettront de vérifier que cette consigne est bien respectée. Ils permettront également à la police de sanctionner les contrevenants.

22 zones de refuge de 150 mètres sont notamment réalisées tout au long de ce tronçon afin de permettre aux véhicules en détresse de pouvoir continuer à se mettre en sécurité lors de l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence. Le projet sera évalué par la suite.

***

Ce chantier représente un budget de 12 650 000 € HTVA financé par la SOFICO. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Infrastructures.

