Durbuy : une camionnette solidaire vient en aide aux personnes isolées et démunies

Le collectif citoyen " les P’tits Dons de Pétillons ", à qui l’on doit la boîte à dons, le système d’échange local ou encore le Repair café à Durbuy a désormais sa " Pétille Mobile ".

Depuis le début du mois d’octobre, la camionnette sillonne les routes des villages proches de Durbuy pour aider les personnes qui n’ont pas de moyen de transport et qui sont isolées chez elles.

Rétablir un lien social avec la Pétille Mobile

Joan Van Herweghem (membre de l’asbl) : "Nous sommes situés à Barvaux-sur-Ourthe qui est le village de la commune avec le plus grand nombre d’habitants. Durant la crise du Covid, nous nous sommes rendu compte que des personnes restaient chez elle et ne pouvaient bénéficier d’aucune aide et d’un autre côté, que des personnes avaient des dons à faire et qu’elles n’avaient plus de moyen de transport. C’est pour cela que nous avons mis en place cette Pétille Mobile. Nous avons, également, été approchés par plusieurs petits maraîchers et par des petits commerçants qui ont des invendus qu’ils aimeraient donner mais qui n’ont ni les moyens, ni le temps de se déplacer. C’est pour cela aussi que nous avons mis en place cette Pétille mobile pour pouvoir récupérer tous ces invendus et pouvoir en faire profiter un maximum de personnes".