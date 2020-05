Durbuy : Le Musée vous attend dès ce 5 juin !

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Durbuy (MAMCD) rouvrira ses portes vendredi prochain, autrement dit le 5 juin 2020.

Pour fêter l'événement, et ce, jusqu'au 26 juillet 2020, le MAMCD vous présente une rétrospective de l'oeuvre d'André Sprumont.

André Sprumont est un artiste Belge né à Andenne en 1938. Autodidacte, il se passionne très tôt pour le dessin et la peinture. Encouragé par la critique, il décide de consacrer le meilleur de son temps aux arts plastiques. Peintre, il s'engage dans la voie de l'abstraction lyrique et poétique. Parallèlement, il crée par le dessin un univers figuratif peuplé de personnages étranges et grotesques. Il est titulaire de plusieurs prix et ses œuvres sont représentées dans différents musées, collections publiques et privées, tant en Belgique qu'à l'étranger.

MESURES COVID-19



Au vu des circonstances actuelles, l'équipe du Musée a dû aménager quelques règles afin de préserver la santé de ses visiteurs. De nouveaux horaires, une réservation obligatoire et l’obligation pour les visiteurs de porter un masque font désormais partie de ses nouvelles habitudes.



Marche à suivre :



1 : Réserver votre visite

par mail : mamcd@durbuy.be

par téléphone : 086/43.47.95

via la page Facebook du Musée (via Messenger)

Merci de communiquer le jour et l’heure choisis pour votre visite avec vos noms-prénoms, n° de téléphone afin que l'équipe du Musée puisse vous recontacter.



(Nouveaux horaires : Vendredi 13h00-17h00 ou samedi/dimanche 13h00-18h00)



2 : Confirmation



Dès réception de votre réservation, l'équipe vous confirmera si celle-ci est possible ou pas. Vous devez respecter les mesures de distanciations sociales et il n'est pas possible de dépasser 20 visiteurs simultanément dans le musée.



3 : Le jour J



Présentez-vous à l’accueil du musée munis d’un masque en tissus ou en papier. Du gel Hydro-alcoolique sera mis à votre disposition à l’accueil. L'équipe du Musée vous demande de suivre le parcours fléché mis en place.



4 : Bonne visite !

INFOS PRATIQUES :

Horaires : Vendredi : 13h00/17h00 - Samedi-Dimanche : 13h00/18h00

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour les seniors et les étudiants

Adresse : Musée d'Art Moderne et Contemporain de Durbuy - Rue Comte Théodule D'Ursel, 21 - 6940 Barvaux

Tél : 086/43.47.95

Mail : mamcdurbuy@gmail.com