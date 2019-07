Du théâtre en plein air en Gaume, au château de Gomery

Le Château de Gomery (Virton) accueille le Théâtre Royal des Galeries - Luxembourg Matin -... « L’heureux élu », c’est la nouvelle pièce d’Éric Assous (« Les belles-soeurs », « Les hommes préfèrent mentir », « Nos femmes », …). Cette véritable pépite oscille, pour notre plus grand plaisir, entre satire et vaudeville, relevant le défi de nous faire rire tout en nous amenant à réfléchir sur nos rapports aux autres, sur le politiquement correct et sur les limites de l’amour et de l’amitié… « L’heureux élu » sera joué en plein air ce samedi 3 août à 21H00 dans le cadre magnifique du Château de Gomery (Virton) par le Théâtre Royal des Galeries. Une représentation organisée par le « Petit Théâtre Entre Nous » d’Ethe. Nicolas Peiffer, membre de la troupe, est venu nous en parler ce vendredi à 06h20…