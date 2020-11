Du saumon à la Barrière de Champlon ?

Le Lion’s club Barrière de Champlon organise, pour la troisième année, sa vente de saumons fumés pour les fêtes de fin d’année. Et comme chaque fois, le bénéfice en profitera à des œuvres sociales parrainées par ce service club.

Non, le saumon n’est pas (encore ?) remonté jusqu’à la Barrière de Champlon par les ruisseaux ! Mais le Lions club Barrière de Champlon organise, pour la troisième année, sa vente de saumons fumés pour les fêtes de fin d’année. Le bénéfice en profitera à des œuvres sociales parrainées par ce service club dans la région.

Ces saumons sont fumés, transformés artisanalement en Wallonie, pour vos réveillons de Noël et de Nouvel An, ou pour le jour de l’An. Les prix, fort concurrentiels pour de telles qualités, n’ont pas changé depuis l’an dernier !

Mais l’offre s’est élargie, afin de mieux répondre aux besoins des familles et de tous les amateurs de saumon : des emballages de 500 g et du saumon sauvage s’ajoutent à la gamme.

Ces saumons frais sont fumés et tranchés quelques jours avant la livraison. Vous pourrez donc acheter vos colis sans trop calculer et puis en congeler une partie : ils seront tout aussi délicieux plus tard.

Les livraisons auront lieu les lundis 21 et 28 décembre, en fin d’après-midi, rue Saumont 9 à 6900 Aye, où un dispositif astucieux limitera les contacts entre les bénévoles et les gourmands.

Clôtures de commandes les mardis 15 et 22 décembre.

Rien de plus simple pour commander : un clic ici ou par mail avec le bon de commande complété à vincent.docquier@marche.be suivi de votre paiement sur le compte financier Lions club Barrière de Champlon BE39 3630 5623 8519.



Plus d’infos via la page Facebook du Lion’s Club Barrière de Champlon