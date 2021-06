Du glamping au cœur de la nature à Neffe, près de Bastogne

Le Bastognard Grégory Jaspar est traiteur depuis de nombreuses années. Son talent, il l’exerce à Bruxelles mais aussi dans sa région natale. Il y a fait l’acquisition de l’ancien moulin de Neffe. A quelques kilomètres de Bastogne, il va aménager un gîte dans cette bâtisse de caractère. En attendant que son activité de traiteur retrouve son rythme normal, il a fait preuve de créativité. Il a lancé, en 2020 avec son associé Faizal Mota, un restaurant éphémère " Le Temps d’une Saison " qui a cartonné durant tout l’été. Dans le cadre champêtre et verdoyant de l’ancien moulin de Neffe, ils ont mis en avant les produits du terroir dans une carte inventive de dégustations salées et sucrées. Du bœuf d’une ferme locale aux fromages fabriqués dans le village voisin, ils ont véritablement mis en avant ces bons produits et leur savoir-faire. Ils remettent le couvert du 18 juin au 26 septembre sur cette terrasse qui, avec ses tentes berbères et son mobilier de bois brut, rappelle une certaine ambiance de Marrakech.

4 images © David Matin

En attendant l’ouverture du gîte qui se fera fin 2021, Grégory Jaspar innove encore en lançant un camping éphémère, un camping pas comme les autres. Parlons plutôt de glamping, cette version insolite du camping qui allie le confort et l’originalité. En effet, le futur gîte et le restaurant éphémère sont installés au cœur d’un écrin de verdure de plusieurs hectares. Il y avait donc bien assez d’espace pour y dresser quatre tentes très confortables. Ces tentes sont installées sur une grande terrasse en bois équipée d’un auvent et de fauteuils. Sous la tente, on retrouve tout le confort qui rendra chaque nuitée inoubliable. Un véritable nid douillet, cosy et magique posé au cœur de la nature, en bordure de la rivière. Si l’intérieur de la tente regorge déjà de confort, on peut en dire autant du coin réservé à… la toilette des glampeurs. Chacune des quatre tentes dispose de son espace privatif avec lavabo, douche et toilette. Le tout, installé dans une annexe agricole au charme indéniable. Cette annexe est en même temps exploitée par l’agriculteur Christophe Materne dont les brebis paissent à proximité des quatre tentes. Pour ceux qui grimacent rien qu’à entendre le mot camping mais rêvent malgré tout d’une nuit en pleine nature, le glamping de Neffe est la formule idéale. Le bon plan pour des vacances au vert tout en gardant un max de confort. La belle alternative, le temps d’une saison, à l’hôtel ou au gîte rural tout en bénéficiant d’une literie de qualité et des autres ingrédients d’une nuitée réussie. Une vraie parenthèse bien-être en pleine nature.

4 images © David Martin

Les autres atouts du glamping de l’ancien moulin de Neffe ?

La possibilité de prendre, le soir, du jeudi au dimanche, un repas au restaurant éphémère situé à proximité de votre tente. Une pause gastronomique tout aussi originale et créative que l’hébergement. Des formules combinées avec une visite du Bastogne War Museum ou, pour les amateurs, avec une promenade dans les alentours en véritable jeep militaire. La proximité directe du RAVeL et les nombreuses possibilités de promenades à pied ou à vélo à partir de votre tente. La possibilité de séjourner une seule nuit. L’option d’installer un ou deux lits supplémentaires pour un séjour avec les enfants qui seront ravis de dormir sous tente. Le bon plan famille avec, pas loin des tentes, les sympathiques brebis et biquettes. Et surtout, beaucoup d’espace pour jouer et s’amuser. La possibilité d’un feu de bois, le soir, à quelques mètres de sa tente. L’apéro que l’on peut prendre sur sa terrasse privée tout en profitant du paysage verdoyant. Tout en savourant les produits de la planche de dégustations. Les nombreuses visites et attractions à Bastogne et dans les environs. La qualité du panier petit-déjeuner compris dans le prix de la nuitée et la priorité donnée aux produits locaux.

4 images © David Martin

Une idée de prix ?

Nuitée du lundi au jeudi à partir de 120 euros pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus). Nuitée week-ends et jours fériés à partir de 150 euros pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus). A partir de 2 nuitées, une réduction de 10% est appliquée. Package gastronomique (uniquement du jeudi au dimanche) à partir de 130 euros / personne. Package War Museum (2 nuits) à partir de 199 euros / personne. Toutes les infos via le Facebook du Temps d’une saison

