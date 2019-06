Du 21 au 23 juin, Bastogne va vibrer aux rythmes de la Fête de la Musique...

La Fête de la Musique : rendez-vous à Bastogne du 21 au 23 juin... - Luxembourg Matin - 21/06/2019 La Fête de la Musique débute en Wallonie et à Bruxelles ce 21 juin. En province de Luxembourg, 12 communes vibreront au son des différents artistes : Arlon, Aubange, Gérouville, Habay, Herbeumont, Izel, Journal, Marche-en-Famenne, Messancy, Redu, Virton et Bastogne. Et c’est avec cette commune que nous avons clôturé notre Journal de la Fête de la Musique ce vendredi matin à 07h20. Notre invité était Stefano Paletta, membre de l’ASBL « Ardeur Better », l’une des associations organisatrices de la Fête de la Musique de Bastogne….