Du 20 au 29 août, à Bastogne, entrez dans la légende avec les Folkloriales

Cet été, partez à la découverte de l’histoire et du folklore de villes belges emblématiques grâce aux nouveaux spectacles

mis sur pied par Luc PETIT : Les Fokloriales !

Vous partirez cette fois-ci dans les lointaines contrées ardennaises, où vous pourrez venir découvrir la mystérieuse Bastogne dans le dédale du parc Elisabeth du 20 au 29 août.

Les différentes frairies et compagnies locales, accompagnées de géants et de chars folkloriques, vous entraîneront dans un show qui redonnera une nouvelle jeunesse à ces folklores vieux de plusieurs siècles, mêlant accent wallon et rythmes endiablés…

Sans oublier les danseurs, acrobates, jongleurs et artistes qui investiront les lieux afin de rendre cette soirée encore plus inoubliable…

La bande-annonce est à découvrir ici

Un moment hors du temps, alliant histoire, folklore et traditions, le tout renouvelé par une mise en scène contemporaine et inédite !



Ce concept de spectacle estival investira le parc Elisabeth de la ville de Bastogne du 20 au 29 août. Chaque soir, le public sera accueilli à 21h30 et à 22h30.

Réservez vos places ici