Drive-In Gaume : le cinéma sur écran géant dans votre voiture à Etalle

"Drive in Gaume", un cinéma à l’américaine !

Depuis un an, le Syndicat d’Initiative du Grand Etalle a dû annuler la quasi-totalité de ses activités pour soutenir les mesures sanitaires en vigueur. Le dernier week-end de juin, il se réinvente et lance son 1er festival de Cinéma en voiture : "Drive In Gaume" vous propose de vivre une expérience cinématographique comme dans les films. Le principe est simple : c’est à bord de votre véhicule que vous pourrez découvrir les films proposés à l’occasion et projetés sur un écran de pas moins de 20 m2 !

Comment est né le concept ?

Lors de la dernière Assemblée Générale, le Syndicat d’Initiative a eu la chance d’accueillir trois nouveaux membres. L’un d’eux a accompagné sa candidature de cette proposition d’évènement. L’argument principal était de proposer une bulle de divertissement, pour les petits comme pour les grands, sans pour autant déroger aux règles sanitaires. Au départ, l’événement était prévu le week-end du 1er mai, en plein confinement alors que la situation permettait peu d’activités à destination de tous les âges. De l’autre côté, l’équipe souhaite redynamiser le S.I. et relancer l’image d’Etalle qui est d’ordinaire une commune vivante et joviale, notamment grâce à son tissu associatif fort et éclectique (patros, cdj, clubs sportifs…).

L’événement a dû être reporté, quelles en sont les raisons ?

Certains d’avoir respecté l’ensemble des règles sanitaires en vigueur et très fiers de proposer un moment de divertissement "safe" à la population, le S. I. a été très surpris d’apprendre qu’il devait reporter l’événement. Une règle dans l’arrêté ministériel stipulait qu’il était interdit d’inciter plus de 4 personnes à se rendre au même endroit. Il a agi en toute bonne foi, pensant que cela ne le concernait pas vu que les spectateurs devaient rester dans leurs voitures et que ce type de projection avait eu lieu pour des messes, des remises de diplôme etc. Quoi qu’il en soit, le Syndicat d’Initiative a été soutenu par l’administration communale, partenaire de l’événement et il a eu des réunions avec les autorités locales pour s’assurer que le Drive pourrait bien se tenir fin juin.

Quelle est la programmation ?

Le Syndicat d’Initiative d’Etalle a tenté de proposer une programmation très large afin de faire plaisir à un maximum de publics. Il a choisi des films salués par la critique et/ou plébiscités par le grand public, l’objectif étant d’offrir un moment récréatif à tous, des plus jeunes aux aînés. Les matinées seront réservées par les dessins animés pour le plus grand plaisir des enfants. Les soirées laisseront la part belle aux films cultes, les après-midi aux films familiaux et/salués par la critique alors que les films faisant frissonner les plus courageux clôtureront les soirées. La programmation est la suivante : Vendredi 25 juin : Bohemian Rhapsody (20 heures) – Ça (23h30) Samedi 26 juin : Coco (10h) – Pokemon Pikachu Détective (13h30) – Braquage à l’italienne (16h30- Complet) – Star Wars : Episode IV (20h) – The Predator (23h30) Dimanche 27 juin : Zootopia (10h) – Les filles du Dc March – nouvelle édition (13h30) – Jojo Rabbit (17h30) – Avatar (20h30)

Comment réserver sa place ?

Afin d’ouvrir cet évènement à un maximum de personnes, l’équipe organisatrice propose un tarif unique par voiture de 20 euros, que vous veniez en amoureux, en famille, tout seul ou avec votre meilleur ami. Les tickets sont réservables sur le site de la billetterie : " Night&Day ", dans un de leurs magasins (Florenville, Arlon) ou chez Mayflor (Etalle). Vous pourrez également réserver votre ticket sur place. Attention cependant : le site est limité à 50 voitures ! C’est pourquoi il vous est conseillé de réserver votre place dès à présent.

Et au niveau pratique ?

Les films seront diffusés sur un écran géant de 20 m2 (rue Saint-Antoine à Etalle) et le son sera retransmis par la bande FM de votre véhicule. Les voitures seront placées par ordre d’arrivée (il est conseillé aux spectateurs de venir 20 à 30 minutes avant le début de la séance). S’il fait chaud pendant la journée, vous pourrez vous placer sur un siège devant votre voiture. Prévoyez donc tabourets ou chaises pliantes si le thermomètre commence à grimper. Parce qu’une séance de cinéma ne serait pas parfaite sans, des boissons, bonbons, chips, pop-corn… seront directement livrés jusqu’à votre voiture. Venez découvrir les bandes-annonces et toutes les infos sur le site : www.driveingaume.be

