Deuxième édition du Village des Kids à Bomal (Indoor) - Luxembourg Matin - 28/10/2019 Après une première édition couronnée de succès en mars dernier, le Village des Kids revient au Sassin à Bomal-sur-Ourthe ces 30 et 31 octobre ainsi que ces 1er et 2 novembre, autrement dit durant une bonne partie des vacances de Toussaint pour une édition spéciale « Halloween ». C'est Pascal Michel (du 6-8 en TV et de la Récré de Midi sur Vivacité) avec sa société Pam Animation qui organise cet événement, comme vous avez pu l'entendre ce matin aux alentours de 7h20....