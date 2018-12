Des nouveaux noms au Baudet'Stival

L’affiche du LuxairTours Baudet’stival s’étoffe. Trois nouveaux noms viennent d’être déposés dans la crèche du LuxairTours Baudet’stival. Quelle meilleure nouvelle à 3 jours de Noël que de savoir que l’on pourra chanter et danser avec Mosimann, Hyphen Hyphen et Mustii.



Mosimann balancera son set Dj live toujours impressionnant le vendredi 12 juillet. De quoi créer une explosion festive sur la place des Trois Fers dès le premier soir du festival. Quentin ayant l’avantage de bien connaitre le public bertrigeois, il ne se fera pas prier pour appuyer là où ça fait du bien... aux oreilles.



Hyphen Hyphen vient célébrer ses 10 ans à Bertrix le samedi 13 juillet. Composé de Santa, Adam, Line, Zac et Zoé, ce groupe a vu le jour à Nice en 2009. Depuis, riche de 3 albums, le band a écumé les routes et les scènes. Il vous reste quelques mois pour revisiter leurs titres électro pop dont le dernier single Mama Sorry.



Mustii connait bien la Province de Luxembourg pour y avoir tourné la première saison de 'La Trève'. Mais Mustii n’est pas qu’un acteur même si quand il devient chanteur, c’est une véritable prouesse de comédien qu’il nous délivre. Son univers très particulier vous emmène véritablement ailleurs grâce à des titres puissants et enivrants.





Les tickets sont en vente sur www.baudetstival.be