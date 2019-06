Des lettres et... des lettres ce weekend de Pentecôte à Houffalize...

Scrabble : le Festival de l'Ardenne

Il y a cinq ans maintenant, quelques clubs des Ardennes françaises en collaboration avec le club de Libramont et la Fédération Belge de Scrabble ont lancé pour la première fois un tournoi d’envergure : un festival. Le Festival de l’Ardenne.

Seule organisation internationale, le Festival de l’Ardenne s’est depuis cette année constituée en ASBL dont le but essentiel est de mettre en place ce rendez-vous désormais incontournable. Cette ASBL a son siège social en province de Luxembourg, composée de membres du Comité Champagne de Scrabble, des clubs de Sault-les-Rethel, Warcq et Douzy en Ardennes. Il y a aussi des figures bien connues du scrabble belge comme le Bouillonnais Luc Thomas ou le Liégeois André Dejet.

Le festival se déroule en quatre jours : vendredi, samedi, dimanche et lundi. Plusieurs compétitions sont organisées, dont la plus huppée, le Tournoi Homologué en 4 parties. La structure de Vaya Mundo à Houffalize permet un accueil optimal pour un tournoi dans un seul site. Les joueurs peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’hébergement sur place. Les deux premières éditions ont permis de voir une fidélisation de joueuses et joueurs de talent. On assiste aussi à un élargissement de la zone d’origine des joueurs qui viennent de toute la Belgique mais aussi de Paris ou encore Metz ou Nancy.

Le Scrabble est un jeu de lettres qui est bien développé dans nos régions. Nous comptons un Bouillonnais parmi le top 60 mondial : Luc Thomas. Côté français, originaire de Laon, Guy Delore est dans le top 20 mondial et plusieurs fois champion du monde vermeil (+ de 63 ans). Nous recevons aussi Christian Pierre, Champion de Belgique et joueur le mieux classé du pays (6e mondial).

En province de Luxembourg, le Festival est la seule compétition à ce niveau. Seul le tournoi des Jonquilles organisé sur une journée par le club de Libramont, réunit une centaine de joueurs. Nous comptons 200 participants pour notre Festival.

Cette année, comme l’année dernière et la précédente, nous allons à nouveau impliquer le Service du Livre Luxembourgeois. Le Scrabble draine un public intellectuel, sensible au livre et à la lecture en général. Nous voudrions également mettre à l’honneur un Luxembourgeois de renom : Maurice GREVISSE. En effet, les règles du Scrabble permettent notamment la conjugaison des verbes. La grammaire est donc une connaissance essentielle pour briller dans cette discipline. Outre une présence du stand du Service du Livre, nous avons décidé de rebaptiser notre tournoi majeur la " Coupe Maurice Grevisse ". Un accord de partenariat existe avec le Service du Livre Luxembourgeois. Lors de l'édition 2016, nous avons vendu pour plus de 100€ de livres luxembourgeois et en 2017, c’est Mme Lenoble-Pinson qui est venue elle-même procéder à une dictée le dimanche matin.

Le Festival collabore avec le S.I. d’Houffalize et la Maison de Tourisme. La promotion du Festival est assurée par des flyers sur tous les grands tournois de France (Cannes, Biarritz, Vichy) et de Belgique (Bruxelles). Chaque participant reçoit un sac découverte de la FTLB avec brochures complètes sur les activités en Luxembourg belge " Regards d’Ardenne ". De même, le Conseil Départemental des Ardennes propose une farde découverte des Ardennes françaises.

L'ASBL Festival de l'Ardenne a pour but social de promouvoir le scrabble sur nos territoires, et en particulier la province de Luxembourg. A ce propos, deux écoles ont été contactées par l'équipe d'organisation : Givry, près de Bastogne et Frassem, près d'Arlon. Les deux classes ont initié leurs élèves au Scrabble et le Festival a pu offrir des jeux et un tableau pour la poursuite de cette sensibilisation.

Rejoignez nous à Vayamundo à Houffalize du 07 au 10 juin : www.festivaldelardenne.org