Des Bulles de Rire à Bastogne… en attendant 2021

Pour rappel, tous les spectacles qui étaient prévus en 2020 ont été reportés en 2021. Mais les organisateurs du " Festival du Rire de Bastogne " n’avaient pas envie de rester les bras croisés pendant plusieurs mois.

" Organiser des spectacles, accueillir des artistes, rencontrer nos spectateurs : c’est notre ADN. Attendre 2021 pour remettre le couvert, cela nous semblait fort long. Nous avons donc décidé de proposer un mini Festival du Rire de Bastogne en octobre. 100% belge ! ", précise David Martin, Président du Festival.

Ainsi, l'équipe organisatrice vous a concocté " Des Bulles de Rire " les 8, 9, 10 et 11 octobre prochains. Ces soirées, réservées à 100 spectateurs par soir, se dérouleront au Jardin des Anémones à Bastogne. Les spectateurs s’installeront par bulles.

" Malgré le contexte très particulier et grâce aux excellents contacts que nous entretenons avec les artistes et leurs productions, nous avons pu concocter une superbe affiche ", poursuit David Martin

Jeudi 8 octobre 2020 à 20h00 : Guillermo Guiz " Au suivant "

Vendredi 9 octobre 2020 à 20h00 : Plateau d’humour avec PE, Fanny Ruwet et Dave Parcoeur

Samedi 10 octobre 2020 à 20h00 : Manon Lepomme, Isabelle Hauben et Isabelle Innocente dans " Trois Amies "

Dimanche 11 octobre 2020 à 19h00 : Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Quelques mots à propos de ces spectacles :

Dans son nouveau spectacle, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était " sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des oeufs mollets ". Après deux saisons qui ont affiché complet au Point-Virgule à Paris et trois Bataclan à guichets fermés, il débarque à Bastogne pour notre plus grand plaisir. Une aubaine réservée à 100 privilégiés.

Pierre-emmanuel, alias PE, est un habitué du Festival de Bastogne où, en 2016, il avait remporté le prix du public, le prix de la presse et le prix du jury. Il est déjà venu chez nous à plusieurs reprises et revient une nouvelle fois, toujours avec le même plaisir. Pour ce plateau d’humour lors duquel chaque intervenant s’appropriera la scène pendant une demi-heure, il sera accompagné de Fanny Ruwet et Dave Parcoeur. Fanny Ruwet, c’est l’humoriste qui monte en Belgique. Elle a déjà foulé de magnifiques scènes comme celle de Montreux. Quant à Dave Parcoeur, c’est un ancien finaliste de notre concours qui tourne en Belgique avec son show " Bouffon et Roi ". Un plateau relevé et 100% belge, à l’image de ce mini festival d’octobre.

Manon Lepomme est également une grande habituée de notre festival. Elle y vient quasiment chaque année. Elle vient de monter une pièce avec Isabelle Hauben (Le Grand Cactus) et Isabelle Innocente. Les dix premières dates à Liège, en septembre, affichent " complet ".

Et que dire de Pierre Theunis et Betty La Ferrara qui sont déjà venus deux fois à l’Espace 23. Ils reviennent, en duo, dans une formule plus intimiste qui allie toujours humour et chanson.

Pour ces quatre soirées, les réservations se prendront uniquement par mail (info@rirebastogne.be) et par bulles.

Infos : www.RireBastogne.be

Ce vendredi 11 septembre 2020 aux alentours de 7h20, David Martin était l’invité de Philippe Lorain :