Des aérodromes pour commémorer le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes

Dans le cadre du devoir de mémoire pour le 75ème Anniversaire de la Libération de la Belgique, les communes de Bastogne et Vaux-sur-Sûre ont décidé de recréer des Aérodromes Temporaires d’Epoque avec une activité aérienne permanente d’avions de reconnaissances de l’US Army, Piper Cub L4 et avions similaires.

1. PRINCIPAUX SITES :

- SAINT-HUBERT : EBSH - Aérodrome (civil) permanent de rassemblement

- VAUX-SUR-SURE : EBX1 Chenogne ou EBX2 Jodenville/Morhet– Aérodrome temporaire 1/2

- BASTOGNE : EBX3 Bizory – Aérodrome temporaire 3



2. LIBERATION DE LA BELGIQUE (et Journées du Patrimoine) : 05-08 SEPTEMBRE 2019

Jeudi 05 Septembre 2019 (lever 6h58 – coucher 20h12) :

- 09h00-18h00 Saint-Hubert - Rassemblement des Pipers à l’Aérodrome

- 10h20 Saint-Hubert - Départ pour le survol d’une commémoration à Vresse-sur-Semois

- 11h00 Vresse sur Semois – Survol en formation étendue des écoles des villages de la Commune de Vresse-sur Semois (entrée des américains en Ardenne le 05/09/44).

- 11h30 Paliseul – Survol en formation étendue des écoles des villages de la Commune de

Paliseul.

- 14h30 Saint-Hubert – Départ pour les premiers survols du Mardasson et retour Saint- Hubert.

- 16h15 Saint-Hubert – Départ pour le survol d’une commémoration sur le site d’un crash d’avion WWII dans l’entité de Saint-Hubert

- 16h45 Saint-Hubert – Survol en formation des villages de la Commune de Saint-Hubert

- 17h30 Saint-Hubert - Visite du public à Saint-Hubert avec petit bar et pains saucisses pour le public.

Vendredi 06 Septembre 2019 (lever 7h00 – coucher 20h10) :

- 09h00 : Chenogne – Arrivée et installation des reconstituteurs au sol

- 09h30 : Chenogne : Ouverture de l’Aérodrome

- 09h30-10h00 Saint-Hubert - Départ pour Chenogne et posé de tous les avions

- 10h30 : Passage de la patrouille des RED DEVILS verticale Mardasson – Grand Rue de Bastogne - Terrain de Chenogne EBX1.

- 10h40-18h00 : Chenogne - Activité aérienne sur l’Aérodrome et survols du Mardasson,(BWM), du Bois de la Paix, du Bois Jacques, de la DZ de Savy, de Bastogne Barrack et de Marvie. (BWM)

- 14h15 Sibret – Inauguration avec survol du monument L-Birds à Sibret

- 14h30-15h00 : Chenogne – Survol des écoles de Vaux-sur-Sûre

- 14h50-15h30 Bastogne – Survol en formation large des écoles des villages de la Commune de Bastogne

- 16h30 Chenogne – Survol commémoratif du lieu du crash du P38 à Chenogne et des Monuments à Chaumont.

- 17h30 Chenogne - Retour des Pipers vers Saint-Hubert

Samedi 07 Septembre 2019 (lever 7h01 – coucher 20h07) :

- 09h00 : Bizory – Arrivée et installation des reconstituteurs au sol

- 10h00 : Saint-Hubert - Départ pour Chenogne et Bizory

- 10h00 : Bizory (Bastogne) : Ouverture de l’Aérodrome

- 10h00 : Chenogne : Ouverture de l’Aérodrome

- 10h10-17h00 : Chenogne - Activité aérienne sur l’Aérodrome

- 10h10-18h00 : Bizory - Activité aérienne sur l’Aérodrome - Pont aérien Chenogne

- 10h10 – 18h00 : Bizory – Survols du Mardasson,(BWM), du Bois de la Paix, du Bois Jacques, de la DZ de Savy, de Bastogne Barrack et de Marvie.

- 10h45 : Bizory – Chenogne – Départ pour le survol en groupe du monument pour les résistants assasinés à Houffalize les 23- 24 déc 1944 (en présence de familles).

- 15h30 : Bizory – Chenogne – Départ pour le survol " Sur les traces de Patton " avec le trajet Fauvillers – Chaumont (CCB – bloqué à Chaumont par 2ème Panzer) puis Nives – Assenois (CCR le 27/12)

- 18h00 Bisory - Retour des Pipers vers Saint-Hubert

Dimanche 08 Septembre 2019 (lever 7h03 – coucher 20h05) :

- 8h45 Saint-Hubert – Départ des volontaires pour le survol de la Libération de Musson-> Halanzy (9h15) colonne de l’Indian Head

- 10h00 Saint-Hubert - Départ pour Bizory

- 10h00 Bizory : Ouverture de l’Aérodrome.

- 10h10-16h00 : Bizory - Activité aérienne sur l’Aérodrome

- 11h00 Bizory – Départ pour le survol en formation des villages de la Commune de Manhay et Vielsalm. Survol commémoratif du site du crash du B24 à Ottré-Joubiéval. Survol commémoratif du site du crash du B24 de La Fosse (Manhay)

- 16h00 Bizory – Retour des Pipers vers Saint-Hube