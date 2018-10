"Derniers Domiciles connus" : Thierry Luthers a parcouru la province de Luxembourg...

Journaliste sportif à la RTBF et historien de formation, Thierry Luthers fait partie de la famille des taphophiles à ses heures perdues : il est passionné par les tombes et particulièrement celles des personnes célèbres qui ont fait l'histoire. En véritable orfèvre, il a recensé toutes les sépultures des personnalités belges, du sport à la politique en passant par les arts et le monde de l'industrie. Dans ce troisième tome, qui se veut aussi un véritable guide, il nous emmène dans les cimetières des provinces de Namur et de Luxembourg où reposent de nombreuses personnalités locales, nationales et internationales. "C'était là, tout près de chez vous, et vous ne le saviez peut-être pas"

"Derniers Domiciles connus" est une collection de guides pratiques regroupés par province. Après deux tomes respectivement consacrés à la province de Liège et à la Région bruxelloise, et ce troisième consacré aux provinces de Namur et de Luxembourg, Thierry Luthers se rendra dans les grandes nécropoles du Hainaut et du Brabant, mais aussi dans les petits cimetières qui appartiennent au patrimoine funéraire et historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.