Depuis ce début avril, le tri des encombrants au recyparc s'est encore amélioré !

Depuis le 1er avril (et ce n'est pas un poisson !), le tri des encombrants au recyparc s'est encore amélioré ! En effet, de nouvelles consignes de tri sont d’application dans les recyparcs de l’AIVE, et ce, tant pour les ménages que pour les professionnels. Le premier changement concerne les fenêtres et les portes vitrées, le deuxième s’applique aux déchets dits « enroulables ».

L'an dernier, plus de 26 000 tonnes d’encombrants ont été récoltées via les recyparcs de l’AIVE. Ces déchets sont essentiellement valorisés énergétiquement ; une partie non combustible est, elle, mise en centre d’enfouissement technique. L’objectif de ces nouvelles règles est d’améliorer le recyclage de nos déchets et de réduire les problèmes techniques de ces filières.

Fenêtres et portes vitrées : il faut dorénavant séparer

Concrètement, il conviendra de séparer la vitre de son châssis avant d’arriver sur le recyparc. Ainsi, chaque composant pourra être trié et déposé dans la filière adéquate :

− vitres (dimensions maximales : 1 x 1,5 m) > conteneur " Verre plat " ;

− châssis en bois > conteneur " Bois " ;

− châssis métallique > conteneur " Métaux " ;

− châssis PVC ou mixte > conteneur " Encombrants ".

Déchets enroulables : à mettre à part

Le second changement concerne les déchets dits " enroulables " comme les élingues, tuyaux, cordes, feuillards, filets... ceux-ci causant des problèmes techniques aux différentes machines de tri. Il faudra donc trier les enroulables selon leur composition et les déposer dans la filière adéquate :

− les élingues, tuyaux, cordes, feuillards… en plastique > sac " Enroulables " à côté du conteneur ;

− les élingues, feuillards, câbles électriques… métalliques > conteneur " Métaux ".

Notez le cas particulier des ficelles et filets agricoles : les agriculteurs peuvent uniquement les évacuer lors des collectes spécifiques de plastiques agricoles.

À noter encore que deux collectes spécifiques VHS, cassettes audio et autres bandes magnétiques seront aussi organisées du 15 au 29 juin et du 16 au 31 octobre. Pour optimaliser le recyclage, les cassettes et leurs boîtiers doivent être séparés et déposés dans leurs bacs respectifs.

En cas de doute sur une consigne de tri, n’hésitez pas à questionner votre préposé ou à vérifier via le guide pratique du tri des déchets disponible sur www.idelux-aive.be > Déchets > Trier les déchets.

Pierre Collignon, Directeur Logistique chez Idélux Aive, était ce vendredi l'invité en direct de Philippe Lorain vers 7h20 :