Défi " Viva For Life " : 24h de cours à l'Athénée Royal Vielsalm-Manhay

Les élèves de troisième année de l'enseignement général de l'Athenée Royal Vielsalm-Manhay s'engagent à suivre 24 heures de cours d'affilée. Pour relever le défi, ils seront encadrés par des professeurs, des éducateurs, le personnel de cuisine, d'autres élèves,… Ils demanderont aussi à être parrainés par des gens de leur entourage, des voisins, des amis, des oncles et tantes,… Suivez-les sur la page Facebook de l'école et n'hésitez pas à venir les soutenir lors des pauses organisées toutes les deux heures ! Une urne sera disponible dans le grand hall de l'école, chacun et chacune sera le bienvenu pour y déposer un peu d'argent, pour les encourager.

Ce défi est organisé par Amandine Dethier, leur professeure d'histoire et sciences sociales : "Ce projet rencontre la philosophie propre à notre école et notre réseau de solidarité, d'engagement citoyen et de responsabilisation de nos élèves face aux inégalités sociales. Ils suivront 24h de cours entre le vendredi 29 novembre 8h15 et le samedi 30 novembre 8h15. Le vendredi, ils suivront l'horaire habituel. Ensuite, ils seront pris en charge par différents professeurs le soir et la nuit. Les repas seront assurés par nos équipe et le défi se terminera par un petit déjeuner le samedi matin."



Rendez-vous ces vendredi 29 et samedi 30 novembre de 8h15 à 8h15, à l'Athénée Royal Vielsalm-Manhay, 18A Rue Les Grands Champs, Vielsalm

Amandine Dethier était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce mercredi matin vers 7h20 :