De la RTB à la RTBF, 30 ans de Nagra - Luxembourg matin - 16/10/2020 Publié il y a 20 minutes "De la RTB à la RTBF, 30 ans de Nagra'', c'est le titre d'un livre consacré à la présence et à l'activité de la radio publique en Province de Luxembourg, paru au printemps 2019. Son auteur François Back a, pendant plus de 30 ans, collaboré aux émissions luxembourgeoises de la RTBF, à partir de 1968, bref à l'époque des pionniers... Il a aussi connu le grand changement en 1982 avec le déménagement vers le Parc des expositions et la Maison de la Culture à Arlon, pour des rubriques sportives dans un émission devenue quotidienne ...