Dark Vador en direct dans "Luxembourg Matin"!

Benoît Puissant était notre invité en direct et en studio ce lundi matin à 6h20, 7h20 et 7h50, à l'occasion d'une journée "Star Wars" qu'il organise le 21 décembre prochain au Ciné Espace à Arlon ainsi qu'au CinéExtra de Bastogne. Il était accompagné du célèbre personnage de la saga : Dark Vador en personne !!!!

A l'occasion de la sortie du dernier épisode de la saga : "Rise of Skywalker" (ou si vous préférez en français dans le titre "L'Ascension de Skywalker"), Benoît Puissant nous a donné tous les détails quant à cet événement exceptionnel qui attend les fans de la célèbre saga (et les autres !). Au programme : cosplays, animations, tombolas et autres surprises sont prévues.

Venez déguisés !

Fouillez dans vos malles, coffres à jouets, les armoires à souvenirs et venez costumés et équipés pour célébrer la fin d'une saga transgénérationnelle !

Il s'agit probablement du film le plus attendu de l’année (après Marvel : Avengers End Game) : Star Wars IX – Rise of the Skywalker. La conclusion épique de la dernière trilogie, mais aussi la conclusion de la saga imaginée par Georges Lucas et démarrée en 1977.

A cette occasion, les cinémas d’Arlon et de Bastogne joignent leur "Force", afin de faire de cette journée un moment inoubliable pour les fans de la saga mythique.

Les deux cinémas seront exclusivement réservés pour la diffusion du film lors de deux séances en après-midi et en soirée. En tout, ce seront 2 400 places (1 600 à Arlon et 800 à Bastogne) qui seront réservées à l’événement (la vente des places a officiellement débuté hier dimanche 1er décembre).

Les tickets de l’événement Star Wars sont mis en prévente au prix de 6 € (au lieu de 8 € ce jour-là), dans les commerces participants et uniquement dans ces commerces.

Les héros de la saga, via les fans clubs spécialisés, seront au rendez-vous avec la présence des personnages emblématiques : Jedi, Rebelles et Impériaux seront au rendez-vous en chair et en os… et en nombre !