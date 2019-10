"Daraya" : l'immigration à l'honneur au Centre Culturel de Libramont

À l’occasion de la programmation du spectacle Daraya, le dimanche 13 octobre prochain, le Centre Culturel de Libramont s’est entouré des associations GAL (groupe d’action locale) Nov’Ardenne, Lire et Ecrire et du Crilux pour proposer un événement socioculturel sur le thème de l’immigration. Le dynamisme insufflé par ce partenariat permet d’aller au-delà du spectacle inspiré du livre « Les Passeurs de livres de Daraya » de l’auteure Delphine Minoui.

Le Centre Culturel et le GAL Nov’Ardenne, à travers leurs projets sociaux et culturels, ont lancé le projet en vue de soutenir la dynamique locale et ont apporté une aide fédératrice en termes de communication, de logistique et de moyens financiers.

De son côté, Lire et Ecrire travaille avec ses apprenants en alphabétisation écrite et orale afin de sensibiliser les différentes communautés au message politique relayé par ce spectacle mais aussi à l’échange interculturel qui découlera de cet après-midi placé sous le signe de la rencontre. Le comédien sera informé de la particularité du public qu’il aura devant lui, c’est-à-dire non francophone mais particulièrement concerné par la thématique. Un échange entre l’artiste et le public aura d’ailleurs lieu à la suite de ce seul en scène percutant.



Un minibus sera affrété pour que la mobilité ne soit pas un frein à la participation des personnes hébergées dans les Centres d’Accueil de la région.

Directement inclus dans l’organisation de l’événement, les apprenants et les personnes en situation de demande d’asile cuisineront eux-mêmes les pâtisseries qui seront proposées lors du goûter qui sera offert au public à la fin de la représentation.

Chaque association partenaire ainsi que la librairie " Le Temps de Lire " disposeront d’un stand pour présenter leurs actions et ouvrages (livres, jeux,…) en lien avec la thématique.



Présentation du spectacle

Alternant des extraits lus des Passeurs de livres de Daraya et les souvenirs d’un voyage 30 ans auparavant, ce seul en scène impressionnant nous emmène dans une Syrie inattendue. Un spectacle humaniste, à voir à partir de 15 ans.

" Parfois, quand j’entends les informations rendre compte de guerres ou de conflits invraisemblables, que je lis dans les journaux comment des hommes, des femmes, qui hier partageaient les mêmes pays sont aujourd’hui ennemis irréductibles, je me dis : Et moi ? S’il y avait la guerre, comment ferais-je pour résister ? Et d’abord, résisterai-je ? Que ferais-je pour rester humain et tenir à distance la barbarie ? Ce qu’ont réalisé les jeunes de Daraya, je trouve que c’est exemplaire. Et leur histoire est belle et incroyable… "

Daraya est une petite ville au sud de Damas qui a été presque totalement détruite par les rebelles au cours de la guerre civile, faisant des milliers de morts et laissant un paysage en ruines, bien loin de ce que les guides touristiques écrivaient quelques décennies plus tôt. Dans ce décor apocalyptique, de jeunes syriens ont sauvé une centaine d’ouvrages des gravats et les ont rassemblés dans une bibliothèque clandestine. C’est cette fabuleuse histoire qui est racontée.



Infos pratiques

Où : Au Centre culturel de Libramont

Quand : dimanche 13 octobre à 15h

Prix : 8 € ou 7 chèques-culture

Informations : 061/22.40.17 – bienvenue@cclibramont.be

Organisation : Centre culturel de Libramont en étroite collaboration avec le GAL Nov’Ardenne, le Crilux et Lire et Ecrire.

Un goûter syrien sera offert à la fin de la représentation.

Un spectacle du Foule Théâtre

Texte de Pierre Richards et Philippe Léonard d’après le livre " Les passeurs de livres de Daraya " de Delphine Minoui (Éd. du Seuil)

Avec Philippe Léonard

www.cclibramont.be